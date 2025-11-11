VÍDEO: Leo Messi se cuela en un emotivo momento de una pareja por las calles de Barcelona

La situación ocurría este domingo 9 de noviembre, día en el que es común regalar flores moradas por la canción "Un ramito de violetas" de la cantante española Cecilia, cuándo una pareja se encontraba en plena calle de Barcelona grabando este bonito momento en el que el chico le regala flores a su novia. Un vídeo muy común, que cualquiera pareja podría hacer, pero que en el caso de estos jóvenes se convirtió en un encuentro viral, que ellos mimos consideran una señal divina.

En las imágenes se puede observar cómo los jóvenes se abrazan y muestran el gran ramo de flores moradas que ella lleva, cuando por el fondo aparece un rostro muy reconocido por la gran mayoría de la sociedad y la pareja se queda en shock. Se trataba de Lionel Messi, el famosos jugador de fútbol que tantas victorias y goles le otorgó al Fútbol Club Barcelona durante gran parte de su carrera.

El jugador se encontraba por Barcelona, recordando viejos momentos de su recorrido por la ciudad que le dio todo y a la que está dispuesto a regresar. Información que aportaba este mismo, cuando pasó por su añorado Camp Nou y publicó en redes un bonito mensaje al club y a la afición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsAppy no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.