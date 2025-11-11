Premios del sorteo extraordinario de lotería del 11 del 11 de la ONCE

Cada 11 de noviembre pasa algo especial. La ONCE celebra su famoso sorteo 11/11, y millones de personas en toda España viven ese momento entre nervios, emoción y esperanza.

El sorteo arranca a las 21:25 horas, pero los cupones pueden adquirirse hasta las 21:00 h del mismo día, tanto en los puntos de venta tradicionales como a través de la web oficial de JuegosONCE. El precio del cupón es de 6 euros, y permite optar a una de las estructuras de premios más atractivas de todo el año.

Lo interesante del 11 del 11 es que no se trata solo de un único gran premio: su sistema reparte la suerte en distintas categorías, con múltiples combinaciones posibles. Esto significa que no hace falta acertar todo para ganar algo, lo que multiplica la ilusión entre los jugadores.

Todos los premios del sorteo 11/11 de la ONCE

Este año, el sorteo vuelve a ofrecer una combinación espectacular de premios.

1 premio de 11.000.000 € a las cinco cifras y serie del número principal.

a las cinco cifras y serie del número principal. 11 premios de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de los números adicionales.

a las cinco cifras y serie de los números adicionales. 119 premios de 50.000 € a las cinco cifras del número principal.

a las cinco cifras del número principal. 1.309 premios de 2.000 € a las cinco cifras de los números adicionales.

a las cinco cifras de los números adicionales. 1.080.000 reintegros de 6 € para los cupones que coincidan con la cifra marcada como reintegro.

Y por si fuera poco, existen premios secundarios por aproximaciones y terminaciones, lo que garantiza que miles de personas reciban algún tipo de recompensa. Es, sin duda, uno de los sorteos más esperanzadores y con mayor cantidad de ganadores del calendario de la ONCE.

El 11 del 11 de la ONCE, un sorteo pensado para repartir ilusión

A diferencia de otros grandes sorteos, el 11 del 11 tiene una esencia muy particular: busca que la suerte se reparta. No solo hay un gran ganador, sino una amplia red de premios intermedios que permiten que muchas personas sientan la emoción de haber acertado.

Y aunque la tecnología ha cambiado la forma de jugar —ahora puedes comprar el cupón y consultar los resultados desde tu móvil—, el espíritu sigue siendo el mismo: el de compartir un momento de ilusión. Un momento en el que cualquiera puede ser protagonista, aunque sea solo por unos segundos.

Además, hay algo que hace este sorteo aún más especial: detrás de cada cupón hay una causa solidaria. Todo lo recaudado va a los programas sociales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que trabaja cada día por la inclusión laboral, la accesibilidad y la autonomía de las personas con discapacidad visual.

Participar, por tanto, no es solo una cuestión de suerte, sino una forma de apoyar una labor solidaria que impacta en miles de vidas cada año.

