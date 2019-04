La Junta directiva del Colegio de Médicos de Madrid ha disuelto "todas las secciones, comisiones y registros existentes" que "no tengan carácter oficial" de especialidades médicas conforme a la legislación vigente, entre ellas la homeopatía, la acupuntura y la medicina naturista.

"Esta junta directiva está trabajando para que el Colegio de Médicos de Madrid tenga el carácter científico que le corresponde y éste es un paso más que para nosotros es prioritario", ha subrayado el presidente del Ilustre Colegio profesional de los médicos madrileños (Icomem), Miguel Ángel Sánchez Chillón.

En adelante las disciplinas sin evidencia científica quedan excluidas de las actividades del colegio por "no estar reconocidas en el Real decreto que regula las especialidades médicas del Ministerio de Educación", según la decisión tomada por indicación del Consejo Científico del Colegio de Médicos, órgano asesor de la junta directiva del Icomem creado en enero pasado.

Dicho consejo será el encargado de asesorar sobre las actividades formativas que el Colegio llevará a cabo "manteniendo un criterio" científico y sin responder a "ningún otro tipo de interés", explican los médicos madrileños. Para ello, el Consejo Científico ha elaborado un documento que recoge los requisitos que debe reunir una sociedad o asociación que quiera tener su sede social en el edificio del Icomem, en la madrileña calle de Santa Isabel.

Las actividades formativas que contemplen estas secciones "deberán ser encauzadas a través de las sociedades científicas correspondientes", según les ha anunciado el colegio a través de una comunicación oficial remitida el pasado viernes.

Se pone en duda la utilidad de las llamadas pseudoterapias y de algunos fármacos. No se niega rotundamente su utilidad pero sí se dice que , al menos científicamente, no es demostrable. Algo que no comparten desde el sector de la homeopatía.

En España 1 de cada 3 personas ha recurrido alguna vez a soluciones homeopáticas. La industria mueve unos 60 millones de euros anuales en nuestro país. El año pasado la universidad de Barcelona canceló su máster en homeopatía y el colegio de médicos también de Barcelona canceló todos los cursos de esta terapia alegando lo mismo: falta de base científica.