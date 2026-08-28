La provincia de Murcia registra un terremoto de magnitud 3,1 que se siente en varias pedanías

El suelo ha temblado esta madrugada en Murcia. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que alrededor de las 4:01 horas de la noche del jueves al viernes se sintió un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín.

La profundidad a la que ha ocurrido el terremoto se ha fijado en 0,0 kilómetros y la población lo ha sentido especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.

De forma más leve el temblor se ha sentido también en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares.