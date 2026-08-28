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La provincia de Murcia registra un terremoto de magnitud 3,1 que se siente en varias pedanías

A las 4:01 horas de la madrugada de este viernes se ha sentido un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín, Murcia.

Detalle de archivo de un sismógrafo registrando un terremoto

Detalle de archivo de un sismógrafo registrando un terremoto EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
Publicado:

El suelo ha temblado esta madrugada en Murcia. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que alrededor de las 4:01 horas de la noche del jueves al viernes se sintió un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín.

La profundidad a la que ha ocurrido el terremoto se ha fijado en 0,0 kilómetros y la población lo ha sentido especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.

De forma más leve el temblor se ha sentido también en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares.

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