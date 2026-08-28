Terermoto
La provincia de Murcia registra un terremoto de magnitud 3,1 que se siente en varias pedanías
A las 4:01 horas de la madrugada de este viernes se ha sentido un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín, Murcia.
Publicidad
El suelo ha temblado esta madrugada en Murcia. El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que alrededor de las 4:01 horas de la noche del jueves al viernes se sintió un seísmo de magnitud 3,1 con epicentro en el municipio de Cehegín.
La profundidad a la que ha ocurrido el terremoto se ha fijado en 0,0 kilómetros y la población lo ha sentido especialmente en las pedanías de Algezares y Campillo de los Jiménez, en Cehegín, y en la pedanía de La Copa, perteneciente al municipio de Bullas, donde también se ha percibido, aunque con menor intensidad.
Más Noticias
- La DGT prevé casi 6,9 millones de desplazamientos en la última gran operación del verano
- Helena Arias, profesora en Ceuta: "La imagen que se les quedará a los alumnos es entrar a un instituto entre dos señores armados"
- Emergencias activa el nivel 2 en el incendio de El Saler, Valencia, por la cercanía del fuego a algunas viviendas
De forma más leve el temblor se ha sentido también en el casco urbano de Cehegín, en sus pedanías de Cañada de Cánara y El Cabezo, en los municipios de Calasparra, Moratalla y Caravaca de la Cruz, y en la pedanía de Navares.
Publicidad