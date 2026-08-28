Italia suspende la búsqueda del empresario burgalés desparecido tras caer al mar Jónico

Las autoridades italianas han dado por finalizado el dispositivo de búsqueda de Juan José Mutilba Obregón, el empresario burgalés de 66 años que desapareció después de caer al mar desde su embarcación, durante una travesía entre Grecia y Sicilia.

La decisión ha sido comunicada a la familia, según ha expresado su hijo, Sergio Mutilba, quien ha señalado que Salvamento Marítimo español les informó este jueves de que Italia había decidido poner fin de forma definitiva a las labores de rescate, después de mantenerlas activas durante varios días.

La familia lamenta el cierre del operativo y reclama una mayor implicación de las autoridades españoles para intentar prolongar la búsqueda. El hijo del desaparecido ha asegurado que su familia considera que todavía "debería mantenerse el dispositivo durante unos días más".

La hermana de Juan José, Nuria, se había desplazado hasta Siracusa para seguir de cerca la evolución del operativo. La familia también mantenía contacto con el Consulado de España en Roma.

Cayó al agua mientras pescaba

El empresario había salido el lunes de la semana pasada desde Siracusa junto a su esposa a bordo de su embarcación, con destino a Pilos, en Grecia. Durante la travesía, se encontraba pescando cuando capturó un atún. Según el testimonio trasladado por su hijo a EFE, Mutilba había resbalado con la sangre del pescado y cayó al agua.

Su esposa intentó solicitar ayuda en ese momento, pero no tenía cobertura telefónica. La embarcación continuó desplazándose mientras ella permanecía a bordo, quedando finalmente a la deriva.

Tres días después, el viernes, la mujer logró recuperar la cobertura y contactar con un conocido de la familia con experiencia en navegación. Este fue el encargado de dar el aviso a Salvamento Marítimo español, que posteriormente alertó a los servicios de emergencia italianos y griegos.

Los equipos griegos localizaron finalmente la embarcación y trasladaron a la mujer hasta el puerto de Pilos. Sin embargo, no pudieron localizar a Juan José Mutilba, cuya búsqueda se ha prolongado hasta que las autoridades italianas han decidido suspenderla.

El empresario estaba jubilado

El empresario se jubiló en 2021 y, desde entonces, había dedicado buena parte de su tiempo a navegar junto a su esposa. La familia mantiene su petición de que se intensifiquen los esfuerzos para tratar de localizarlo.