Llevan un año reclamando una autopsia del bebé que les dijeron que nació muerto

Los padres se estremecen al pensar en los casos de robos de bebés que se han destapado en los últimos meses. Laura dio a luz en febrero del año pasado en una clínica privada de Las Palmas de Gran Canaria. El niño llegó por cesárea y todo parecía ir bien. Minutos después, le comunicaban que su hijo había fallecido.

Pero la clínica no les explicó el por qué y tampoco les dejó ver el cuerpo del pequeño. El padre decide entonces poner una denuncia.

La denuncia se termina archivando y el matrimonio se ve obligado a peregrinar por despachos, asesorías y consultas de médicos forenses, sin resultado. Ahora al fin, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha revocado el archivo del caso y un juez ha ordenado una autopsia.

Se han sentido burlados, desprotegidos, la clínica, que no ha querido dar su versión de los hechos, no les prestó ni atención psicológica, y se ha limitado ha denegarles toda información. Ellos no podrán pasar pagina, dicen, hasta que no sepan qué ocurrió con su hijo.