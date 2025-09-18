Arranca el juicio a Francesco Arcuri por presunto maltrato a sus hijos sin Juana Rivas ni los menores en sala

El proceso penal contra Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, comienza este jueves en el Tribunal de Cagliari por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. La sesión, fijada para las 9.00 hora local (7.00 GMT), se centrará en la admisión de pruebas y no contará con la presencia de Rivas ni de los menores, aunque sí se espera la del padre, según confirmó a EFE la abogada de la madre en Italia, Virginia Dascanio.

La Fiscalía sostiene en su escrito que Arcuri "los golpeaba en la cabeza, empujándolos contra la pared o arrojándolos con fuerza al suelo" y que "los ofendía diciéndoles que eran gusanos repugnantes como su madre, que no valían nada, llamándolos hijos de puta, gilipollas, imbéciles y otros epítetos similares".

La defensa de Arcuri reclamó el sobreseimiento, al considerar "unilaterales" y no fiables las declaraciones de los menores presentadas por Rivas. El juez, sin embargo, concluyó que "no concurren las condiciones para dictar sentencia de sobreseimiento" y envió al acusado a juicio.

Las pruebas que llegarán a la mesa del tribunal

La letrada Dascanio avanzó que presentarán testimonios, fotografías, informes médicos, audios y vídeos "que se encontraron en los hijos, porque hay pruebas que lamentablemente se hallaron en el cuerpo de los niños". Esta primera audiencia servirá para ordenar ese corpus probatorio y fijar la hoja de ruta del procedimiento.

El expediente acumula años de resoluciones y giros. El pasado 25 de julio, por orden judicial, Rivas entregó al hijo menor (11 años) a su padre, titular de la custodia, tras permanecer siete meses en España y después de que la justicia española desestimase el último recurso con el que buscaba retrasar la entrega.

Un día antes, la Audiencia de Granada ordenó investigar a Rivas por posible sustracción de menores, delito por el que ya fue condenada en 2018 y parcialmente indultada en 2021, y por el que deberá declarar el 30 de octubre.

El origen del conflicto se remonta al verano de 2017, cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos a Arcuri alegando protección frente a un presunto maltrato. Entonces los menores tenían 11 y 3 años; hoy el mayor, Gabriel, tiene 19.

¿Qué podría venir a partir de ahora?

Tras la fase de admisión de pruebas, el tribunal deberá calendarizar testificales y periciales y decidir sobre la incorporación del material médico y digital. La ausencia de Rivas y de los hijos en esta primera vista no impide que puedan ser requeridos más adelante si las partes o el tribunal lo consideran necesario.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.