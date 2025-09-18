Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Caos en el inicio del curso en Ciudad Universitaria por el corte parcial de la línea 6 de metro

El nuevo curso universitario ha comenzado con retrasos y complicaciones en el mayor campus de España, en Madrid.

Caos en el metro

Caos en una línea de metro en Madrid | Antena 3 Noticias

Natalia López
Publicado:

El inicio del nuevo curso universitario en Ciudad Universitaria, un distrito de Madrid que acoge cada día a decenas de miles de estudiantes, ha estado marcado por el caos en los desplazamientos. El corte parcial que actualmente afecta a la línea 6 de metro, a causa de obras para llevar a cabo su mejora, está provocando importantes retrasos, sobre todo para los estudiantes.

Cada jornada se convierte en una carrera de obstáculos para los universitarios, muchos llegan tarde a clase, otros tienen que caminar largos tramos desde Moncloa, algunos optan por utilizar la bicicleta o, en mucha menor medida el taxi, aunque no todos pueden asumir ese gasto. La línea 6 de Metro es una de las más utilizadas de toda la red ferroviaria, es por ello que se hace tan complicada esta situación.

Desde la Comunidad de Madrid se asegura que se ha reforzado el servicio con más trenes en otras líneas y ha puesto en marcha un autobús gratuito para conectar Moncloa con las facultades, con el objetivo de minimizar el impacto de las obras, que se van a prolongar hasta el 31 de diciembre, por lo que el curso universitario se desarrollará durante todo el primer cuatrimestre con este escenario de movilidad complicada.

Obras en la línea 6

La red de Metro de Madrid se encuentra llevando a cabo una transformación integral de la infraestructura de la Línea 6. Concretamente se están renovando más de 23 kilómetros de vía para que se reduzcan las incidencias, se acorten los tiempos de recorrido y se pueda mejorar la fiabilidad de su servicio a largo plazo.

Actualmente ha finalizado la primera fase que afectaba a las estaciones entre Moncloa y Méndez Álvaro, en estos momentos se encuentran abordando la segunda fase que ha supuesto la suspensión del servicio en el tramo este, entre las estaciones de Legazpi y Moncloa, desde el 6 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, ambos incluidos. Durante estas obras, se han habilitado servicios que sustituyen esta línea de forma gratuita y que realizaran su mismo recorrido pero por la superficie, además se han reforzado las demás líneas de Metro para hacerlo más eficaz.

En concreto son 15 las estaciones cerradas y entre ellas se encuentran Ciudad Universitaria, Vicente Aleixandre, Nuevos Ministerios, Avenida de Ámerica, Manuel Becerra, Diego de León, Pacífico, entre otras.

