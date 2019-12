La indignante oferta de trabajo publicada en una web: "Se busca empleada del hogar sexy y con buenos senos"

El anuncio ha estado colgado en una página web muy conocida de ofertas de trabajo. De la persona que ha publicado esto solo se sabe que podría llamarse Juanjo, que es de Pontevedra y que buscaba una chica de entre 20 y 40 años, dos días a la semana.

Decía que el trabajo estaba bien remunerado y que era imprescindible que la chica no fuera un "cardo2, que fuera "sexy", que tuviera "buenos senos" y que tenía que limpiar en lencería.

Además, el anuncio ofrecía que si se tenían relaciones, a parte del salario como empleada del hogar, se abonaría un dinero extra.

La oferta ya ha sido retirada de esta conocida página web, pero no es la única con estas características, ya que son muchos los casos en los que aparecen anuncios muy parecidos para camareras o recepcionistas. Las multas por publicar este tipo de anuncios son de hasta 190.000 euros.