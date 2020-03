La estudiante que ha dado positivo por coronavirus en Sevilla no entiende de "la histeria colectiva que se ha montado"

Loreto, una estudiante de Comunicación Audiovisual que ha dado positivo en el primer análisis realizado por coronavirus tras un viaje por Italia, habla por teléfono con Antena 3 Noticias. Asegura que no entiende " la histeria colectiva que se ha montado". "Me duele más la cabeza de todas las llamadas que recibí ayer por la tarde" que por el coronavirus, asegura.

Tras conocerse su caso, han sido aislados 15 alumnos y 5 profesores que estuvieron en contacto con la alumna en la Facultad. Incluso las instalaciones donde ha estado la alumna están siendo desinfectadas. "Mis profesores están aislados, pero a mi novio le han dicho que haga vida normal" se queja en sus redes sociales de lo que ella considera "una espiral de surrealismo"

Quiere mandar un mensaje de tranquilidad, ya que en su caso " no es más que un resfriado, siento un poco de cansancio y un poquito dolor de garganta".

Empezó a sentir síntomas el lunes pasado después de que llegara el pasado 24 de febrero de su viaje por distintas ciudades italianas. "Llamé porque empecé a encontrarme con el cuerpo 'cortao', como vivía con mis abuelos llamé y me hicieron las pruebas".

Ayer dio positivo en el primer análisis. De momento sus abuelos, que aunque son mayores, no tienen ninguna patología, no han presentado síntomas y aún no les han hecho ninguna prueba. "Estarán esperando a mi segundo positivo " dice Loreto.

Relata como es su aislamiento en casa, en su habitación. Repite la importancia de la higiene, no usa mascarilla, tan solo cuando sale de su cuarto para evitar contagio.