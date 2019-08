Los jubilados se niegan a quedarse sin vacaciones. "Que no, que no, que no me voy a quedar sin ellas", dice uno de ellos ante la situación actual en la que los viajes del Imserso siguen sin fecha.

"Es una vergüenza la manera en la que nos tratan", dicen, "No están las cosas bien". Por ello, muchos han decidido hacer los viajes por su cuenta: "Contacto con el hotel que me interesa y ya está, ni más ni menos", dice uno. "Yo ya he estado mirando por Internet", afirma otro jubilado.

Para más facilidades, también hay asociaciones que lo organizan con ellos, como la Asociación Cultural de Mayores Fuenlabrada: "Cuando ofreces a los hoteles un gran número de personas, te hacen buen precio".

Jubiladas como Concha han estado años viajando con el Imserso, pero ahora lo va a hacer por libre, a pesar de que les cuesta el doble. Algunos han notado que cada vez llaman más mayores preguntando las tarifas para pasar unos días.