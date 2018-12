Kevin Spacey reaparece desafiante ante las acusaciones de abuso

Kevin Spacey está llamado ante el juez el día 7 de enero para responder a la acusación de abuso sexual de un joven de 18 años en un bar de Nantucket, Massachusetts (EEUU) hace dos años. Los cargos son asalto indecente y agresión a un menor. Desde esta primera acusación han surgido otras personas que han dicho que fueron víctimas de sus abusos.

Spacey ha titulado su vídeo 'Let me be Franck' ('Dejadme ser Franck', o también puede traducirse 'Dejadme ser franco, sincero') simulando ser el Frank Underwood, su personaje de 'House of Cards'. Dice: "Os prometo una cosa: si no he pagado el precio de las cosas que todos sabemos que he hecho, os aseguro que no voy a pagar el precio de las cosas que no he hecho". Añade que pronto se sabrá la verdad, y siguiendo con los juegos de doble sentido finaliza: "Ahora que lo pienso... Nunca me habéis visto morir, ¿no?".

Tras estos escándalos las escenas de la última película de Spacey fueron eliminadas y no continuó protagonizando 'House of Cards'.