El juzgado encuentra 42 metros de vía que había sido retirada en Adamuz y que Adif no había informado

La investigación judicial sobre el accidente ferroviario de Adamuz sigue avanzando con nuevos hallazgos en el lugar del siniestro.

Según ha podido saber Antena 3 Noticias, el juzgado realizó una inspección ocular el pasado 17 de marzo de 2026 en la zona donde se produjo el choque de trenes.

Durante esa revisión, los investigadores localizaron distintos tramos de vía que habían sido retirados tras el accidente. Parte de ese material sí había sido comunicado previamente por ADIF, pero otra parte no constaba en la información trasladada a la autoridad judicial.

Tramos retirados sin notificación

En concreto, el juzgado identificó 36 metros de vía cuya retirada había sido informada por ADIF. Sin embargo, también detectó otros 42 metros que habían sido retirados sin que existiera constancia previa.

Este hallazgo introduce nuevos elementos en la investigación, centrada en esclarecer las circunstancias del accidente y las actuaciones realizadas en la infraestructura ferroviaria tras el siniestro.

Todo el material localizado fue retirado del lugar, precintado y trasladado a la base de Hornachuelos, donde permanece bajo custodia judicial.

El juzgado ha ordenado documentar de forma detallada todos los elementos retirados de la vía. El objetivo es garantizar la conservación de posibles pruebas mientras se analizan las responsabilidades derivadas del accidente.

La versión de Adif

Adif ha salido al paso de las informaciones recientes sobre la investigación del accidente ferroviario de Adamuz para aclarar su actuación en relación con los trabajos realizados en la vía.

Según explican, la jueza comunicó previamente que el pasado 17 de marzo se desplazaría hasta la zona para llevar a cabo una inspección ocular. Durante esa visita, en la que participaron agentes de la Guardia Civil y personal de Adif, se revisaron tanto el punto exacto del siniestro como el tramo donde se había efectuado un cambio de carril que ya había sido comunicado con anterioridad al juzgado.

La empresa añade que, en el transcurso de esa inspección, sus técnicos informaron a la magistrada de la existencia de otra intervención realizada en febrero. Se trata, según detallan, de una actuación de mantenimiento sobre una sección de carril situada a 1,350 kilómetros del lugar del accidente, distinta del tramo inicialmente señalado en la investigación.

Adif subraya que todo el material retirado en ambas actuaciones se encuentra debidamente custodiado y está a disposición tanto de la autoridad judicial como de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en el marco de las diligencias en curso.

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