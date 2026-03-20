La Fiscalía Europea investiga un posible fraude de fondos en mantenimiento del AVE en su tramo por Adamuz

La Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible fraude de fondos comunitarios destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea próximo a Adamuz (Córdoba), donde ocurrió el accidente ferroviario el pasado 18 de enero que dejó 46 muertos.

El comunicado de la Fiscalía Europea detalla "la apertura de una investigación por posible fraude relacionado con fondos de la UE destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y la localidad de Adamuz (Córdoba, España), en la línea de alta velocidad (AVE) que conecta Madrid y Sevilla". Señala que se trata de una "confirmación excepcional" debido al "gran interés público suscitado", pero "no se facilitarán más detalles por el momento".

La Fiscalía Europea se encarga de investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea.

Ante la noticia conocida este viernes a primera hora, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado en redes sociales que la investigación de la Fiscalía Europea se lleva a cabo "desde nada más producirse", pues "en todos los casos en los que hay involucrados fondos europeos sucede así". Resalta que "por la razón que sea se cuenta hoy como una novedad importante. No lo es".

La vía estaba rota 22 horas antes

Hace unos días, se conocía un borrador del informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que apuntaba a un dato clave: el carril por el que circulaba el tren ya estaba roto desde la noche anterior al siniestro. Según este documento preliminar, el tramo afectado presentaba una fractura en la zona de una soldadura.

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