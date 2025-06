El jurado declara culpable de asesinato y de agresión sexual al acusado de matar a Elisa Abruñedo

El Tribunal del Jurado ha declarado este miércoles, por unanimidad, culpable de asesinato y agresión sexual a Roger Serafín Rodríguez, autor confeso del crimen que acabó con la vida de Elisa Abruñedo en septiembre de 2013, en la localidad coruñesa de Cabanas.

El veredicto, considerado unánime en los 14 puntos clave planteados al jurado, resuelve un caso que durante más de una década permaneció sin resolver. El jurado no necesitó ni 24 horas para alcanzar su decisión. Tres de las cuestiones respondidas eran determinantes para calificar los hechos como asesinato y no simplemente homicidio, al valorar la existencia de alevosía, ensañamiento y ausencia total de defensa por parte de la víctima. El tribunal lo ha tenido claro: Elisa fue sorprendida por la espalda, arrastrada a una zona apartada sin visibilidad, agredida sexualmente y apuñalada con una violencia que expertos calificaron de "ejecución".

Roger Serafín Rodríguez fue detenido en octubre de 2023 en su puesto de trabajo, en Ferrol, tras una compleja investigación de la Guardia Civil que culminó con una prueba de ADN coincidente. Una vez arrestado, confesó el crimen, aunque se mantuvo en silencio durante 10 años, sin colaborar ni aportar información relevante.

Durante la última sesión del juicio, en el turno de la última palabra, el acusado aseguró que lo ocurrido fue un "momento puntual" que no representa su vida ni su carácter previo. "No hay forma de justificar esto, ni yo mismo puedo, no lo entiendo", dijo visiblemente nervioso, sin mirar a los familiares de Elisa Abruñedo. El especialista psiquiátrico que lo evaluó en prisión descartó la existencia de trastornos mentales, asegurando que el acusado simplemente "pasó página y siguió con su vida".

La Fiscalía y las acusaciones particulares, en representación de los hijos de la víctima, pidieron penas de entre 32 y 37 años de prisión por asesinato y agresión sexual. Aportaron pruebas de ensañamiento, superioridad física, agresión de género y una ejecución deliberada. La fiscal fue contundente en su alegato final: "La maldad existe, no hay que buscar más explicación".

Los letrados de la acusación destacaron la violencia "extrema" de los hechos, subrayada por forenses y peritos. Elisa recibió tres puñaladas, en cuello, pulmones y corazón, que evidenciaban, según los expertos, un “total desprecio a la víctima”. La autopsia confirmó que no tuvo posibilidad alguna de defenderse, ya que fue atacada por la espalda y reducida de forma violenta antes de ser agredida sexualmente.

El crimen ocurrió la noche del 1 de septiembre de 2013. Elisa, vecina de Cabanas, caminaba cerca de su casa cuando fue interceptada por su agresor. La golpeó, la arrastró unos 17 metros hacia una zona boscosa sin visibilidad desde la carretera y allí cometió la violación y posterior asesinato.

Durante años, la Guardia Civil investigó vehículos y personas con el apellido Rodríguez, tomando muestras genéticas a decenas de individuos hasta dar con el autor. Fue el ADN encontrado en el cuerpo de la víctima el que finalmente permitió identificarlo, casi una década después.

En el juicio declararon los hijos de Elisa, quienes además perdieron a su padre en un accidente laboral solo dos años después del asesinato, así como testigos, investigadores y peritos. Ya con el veredicto, queda por conocer la sentencia definitiva, que podría incluir una condena que se sitúe entre los 32 y los 37 años de prisión solicitados.

