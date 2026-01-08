Detenidos cuatro integrantes de una familia por agredir y retener a una joven en Garrapinillos, Zaragoza

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, un hombre y tres mujeres, por la presunta retención ilegal, agresiones y trato degradante a una joven de 23 años, familiar de los arrestados, en una vivienda de la localidad zaragozana de Garrapinillos.

Según ha informado este jueves el instituto armado, los hechos se conocieron tras la denuncia presentada el pasado día 30 en el puesto de la Guardia Civil de Casetas por otros familiares de la víctima. En ella alertaban de que la joven habría permanecido retenida contra su voluntad durante varios meses en un domicilio familiar, donde presuntamente sufrió agresiones físicas continuadas y se le impidió cualquier tipo de comunicación con el exterior, así como abandonar la vivienda.

Los denunciantes también informaron de que la joven había sido trasladada a un centro hospitalario de Zaragoza debido a las lesiones que presentaba. A partir de ese momento, el Equipo de Policía Judicial y el Equipo Roca de la Guardia Civil de Casetas se hicieron cargo de la investigación y se desplazaron al hospital para tomar declaración a la víctima.

De las diligencias practicadas se desprende que la joven había comenzado a residir de forma voluntaria con estos familiares meses atrás. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos empezaron a impedirle contactar con sus progenitores, a prohibirle salir del domicilio y a obligarla a realizar las labores domésticas. Cuando no cumplía sus exigencias, era agredida con golpes y quemaduras provocadas con distintos objetos.

Además, durante el último mes, los presuntos agresores le habrían negado el acceso a alimentos, permitiéndole únicamente beber algunos vasos de agua. En uno de los intentos de huida, la joven fue nuevamente golpeada y, como castigo, le raparon el pelo.

En el momento de su ingreso hospitalario, la víctima presentaba la rotura de dos dedos de las manos, múltiples contusiones, cicatrices de quemaduras en diferentes fases de curación y un cuadro de anemia. El pasado viernes, la Guardia Civil procedió a la detención de las cuatro personas implicadas, que fueron puestas a disposición judicial tras la finalización de las diligencias.