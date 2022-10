Un joven de Valencia denuncia una agresión homófoba a manos de 6 personas: "Maricón, no te vas a escapar"

Rafa es la última persona que ha denunciado una agresión homófoba en nuestro país, ha ocurrido en el barrio de Malilla de Valencia. El pasado viernes por la noche, cuando este joven valenciano de 30 años volvía casa de madrugada, se vio increpado por 6 chavales en el puente que cruza las vías del tren en el barrio.

"Me gritaban: 'maricón, bujarra no te vas a escapar'", cuenta todavía consternado. El joven aceleró el paso y pensó que no haciéndoles caso los agresores dejarían de increparle.

Poco después, según el relato de la víctima, uno de ellos le empujó por la espalda y cayó al suelo. El joven enseña el gran hematoma que tiene en el brazo derecho y cuenta que entró en estado de shock. "Me golpearon en la cabeza, en las piernas y empecé a gritar pidiendo auxilio. Recuerdo que ellos huyeron y los vecinos salieron a la calle para ayudarme", explica.

Una ambulancia lo trasladó a un hospital y ha denunciado los hechos ante la policía. "Además del hematoma en el brazo, tengo dolor por todo el cuerpo, he perdido audición de un oído y estoy muy afectado psicológicamente. No entiendo que no pueda ir por la calle tranquilamente", cuenta.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar los hechos y detener a los autores. Todo apunta a que algunos de los integrantes del grupo podrían ser menores de edad.

Mientras la investigación policial avanza, Rafa ha decido denunciar públicamente su caso para que "se pongan soluciones y nadie le vuelva a ocurrir que sufra una agresión por su condición sexual".

Los grupos del Botànic rechazan la agresión homófoba

PSPV, Compromís y Unides Podem han reprobado la agresión homófoba. La síndica de Compromís, Papi Robles, ha mostrando su rechazo a este tipo de agresiones que "se dan cada día más en la calle" debido a los "discursos de odio que de manera continuada normalizan estas cuestiones".

La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, ha rechazado cualquier "tipo de agresiones por cuestión de odio" y recuerda que es muy importante "visibilizar estos temas en todos los ámbitos" para que "estas cosas no vuelvan a pasar".

Por su parte, el PSPV ha mostrado su apoyo al joven a través de Twitter: "Basta. Somos una sociedad plural y diversa donde estas situaciones no tienen cabida".