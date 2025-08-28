Un ladrón causa un traumatismo a una trabajadora en un robo en un supermercado de Gran Canaria

El susodicho entró en el establecimiento e intentó sustraer varias botellas de alcohol sin pasar por caja. Uno de los trabajadores, ante su rara forma de actuar, se percataba de sus intenciones y le reprendió su comportamiento. Este lejos de ceder, elevó su violencia hacia el trabajador.

Ante el ambiente tenso que se estaba dando, una compañera trabajadora del supermercado decidía intervenir para frenar la agresión, convirtiéndose en la víctima del ataque. El agresor, con cuerpo voluminoso y superioridad física, le propinó varios golpes, puñetazos y manotazos a la mujer. El resultado fue catastrófico. La trabajadora se encuentra de baja médica al haber resultado física y psicológicamente herida con un traumatismo en un dedo de la mano izquierda y secuelas psicológicas derivadas de los hechos.

Delincuente reincidente

Tras cometer los actos violentos, el delincuente se dio a la fuga y no fue fácil dar con su paradero porque huyó del municipio de Agüimes, lo que obligó a la Guardia Civil a ampliar las zonas de búsqueda. Gracias a la presencia de cámaras de seguridad en el establecimiento y el estudio de las grabaciones, además de la información facilitada por los testigos que pudieron presenciar la agresión, la policía tenía una imagen clara de la identidad del agresor.

Tras su detención, varias semanas después de ocurrido, el cuerpo policial ha confirmado que se trata de una persona reincidente y reconocida por la institución por su peligrosidad y los múltiples antecedentes registrados por episodios de violencia.

