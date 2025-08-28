Polémica en un pueblo de Navarra por una imagen considerada "sexista" en el programa de fiestas

Las Fiestas Patronales de Cascante (Navarra) se han visto envueltas en la polémica tras la difusión de una fotografía incluida en el programa oficial. Se trata de un primer plano de unas piernas femeninas que visten un pantalón corto con una faja roja, utilizada para encabezar la jornada del Día de las Mujeres. Esta ha provocado un fuerte rechazo y ha sido calificada de «machista» y «sexista» por el PSN y la Asociación de Mujeres Candela.

El portavoz socialista, José Luis Gómez García, ha denunciado que la instantánea «reproduce estereotipos machistas y degrada la imagen de las mujeres». El PSN asegura además que el documento no se compartió previamente con los grupos municipales y que lo conocieron al mismo tiempo que los vecinos.

Desde la Asociación de Mujeres Candela han sido tajantes: la fotografía refleja «todo contra lo que estamos luchando, ya que muestran a las mujeres desde su lado más íntimo o desde sus cualidades físicas y no como protagonistas de ese día. Por ello, han pedido una rectificación inmediata y un mayor control en la elaboración de los materiales municipales.

La versión del alcalde

El alcalde de Cascante, Alberto Añón, ha defendido el proceso de selección de las imágenes, recordando que desde hace dos años se organiza un concurso de fotografía para decidir las instantáneas que se utilizan posteriormente en la portada y en el interior del programa. También insiste en que la elección se hace en la Comisión Ciudadana de Festejos, donde están representados UPN, PSN y CIC. «Me duele que se diga que no tuvieron acceso al programa cuando participaron en la comisión», apuntó. Aun así, ha prometido «más cuidado» en futuras ediciones para evitar nuevas polémicas.

Medidas de igualdad

Tanto el PSN como la Asociación de Mujeres Candela reclaman compromiso, responsabilidades políticas y la creación de un puesto de Técnica de Igualdad en el Ayuntamiento. Consistiría en que un encargado revisara los materiales e impulsara políticas para reforzar la igualdad real y, así, garantizar que los materiales municipales promuevan una imagen respetuosa y libre de estereotipos.

Mientras, el debate sigue abierto en esta localidad de Navarra, donde muchos vecinos consideran que esta polémica empaña el verdadero espíritu de las fiestas

