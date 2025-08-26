El vídeo del segundo día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Segundo día de encierros de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios en San Sebastián de los Reyes. Ha vuelto a ser un encierro rápido, un total de 1:41, un recorrido protagonizado por los toros de la ganadería de 'Carlos Núñez'. La manada se ha separado durante el recorrido.

Protección Civil ha informado de que ha habido siete heridos por caídas y contusiones, exactamente la misma cifra que ayer. Afortunadamente hoy tampoco ha habido heridos por asta de toro.

Ayer le tocó el turno a los toros de la ganadería 'La Palmosilla' que fueron muy rápidos con una carrera de 01:46. Los reses del lunes realizaron un recorrido rápido y bastante limpio, con siete heridos leves todos por caídas. No hubo ningún asta por toro, aunque dos fueron enviados al Hospital Infanta Sofía para realizarles las pruebas pertinentes. Una vez finalice el encierro, en la plaza de toros se celebrará una suelta de reses como capea para el pública general.

Los 820 metros del recorrido acogen a miles de personas. En el día de ayer lo hicieron unas 1.800, según Protección Civil, mientras que hoy ha sido de unos 2.000.

