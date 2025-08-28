Detienen a una menor en Fuengirola tras apuñalar a otra chica y darse a la fuga

La plaza de la Hispanidad ha amanecido hoy con un reguero de sangre, son los restos de la pelea y posterior agresión con arma blanca ocurrida a las once de la noche en el municipio de Fuengirola. La presunta agresora, huyó del lugar de los hechos, siendo localizada más tarde por los agentes de la policía local quienes, tras entrevistar a los testigos del incidente y cotejar las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad en la zona, pudieron identificar a la autora de los hechos, quien resultó ser menor de edad. Tras ser localizada cerca de su domicilio y confesar la autoría del apuñalamiento, se procedió a su detención y puesta a disposición de la Policía Nacional.

La víctima, de 18 años de edad y con heridas en el brazo, tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia y trasladada al hospital donde, tras un examen médico, recibió varios puntos de sutura.

El Ayuntamiento de Fuengirola ha destacado que el sistema de vigilancia instalado en el municipio costasoleño ha sido determinante para dar con el paradero y facilitar la identificación y detención de la autora confesa de este suceso.

Este sería el segundo apuñalamiento en la provincia de Málaga en menos de una semana, tras el que acabó con la vida de un joven de 21 años el pasado lunes después de una discusión con sus presuntos agresores durante la feria de Málaga. Tras ser detenidos por agentes de la Policía Nacional, los dos jóvenes ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio y tenencia ilícita de armas

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com