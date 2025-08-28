Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento de la orden de alejamiento de su pareja sentimental en Calahorra, La Rioja.

Según ha relatado la víctima, el joven intentó estrangularla y apuñalarla cuando le comunicó su intención de terminar la relación que mantenían. El detenido la introdujo por la fuerza en un dormitorio, sacó un cuchillo de grandes dimensiones que llevaba oculto e intentó clavárselo mientras la sujetaba por el cuello. La mujer consiguió escapar de la habitación y alertar a la Guardia Civil mientras él prendía fuego a un cesto de ropa con la clara intención de incendiar la casa.

Los agentes la encontraron en un claro estado de nerviosismo y con evidentes marcas en el cuello. La víctima explicó que convivía desde hacía cuatro meses con su pareja a pesar de que sobre él recaía una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella.

El amplio despliegue policial facilitó la localización del presunto agresor. Una vez detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza y se ha abierto un procedimiento para su expulsión del territorio nacional

