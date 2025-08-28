Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Suceso

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

La víctima logró escapar y alertar a la Guardia Civil mientras el joven de 22 años intentaba prender fuego a la vivienda.

Detenido por intentar apu&ntilde;alar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La RiojaGuardia Civil

Publicidad

Paula Rioz
Publicado:

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 22 años como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y quebrantamiento de la orden de alejamiento de su pareja sentimental en Calahorra, La Rioja.

Según ha relatado la víctima, el joven intentó estrangularla y apuñalarla cuando le comunicó su intención de terminar la relación que mantenían. El detenido la introdujo por la fuerza en un dormitorio, sacó un cuchillo de grandes dimensiones que llevaba oculto e intentó clavárselo mientras la sujetaba por el cuello. La mujer consiguió escapar de la habitación y alertar a la Guardia Civil mientras él prendía fuego a un cesto de ropa con la clara intención de incendiar la casa.

Los agentes la encontraron en un claro estado de nerviosismo y con evidentes marcas en el cuello. La víctima explicó que convivía desde hacía cuatro meses con su pareja a pesar de que sobre él recaía una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a ella.

El amplio despliegue policial facilitó la localización del presunto agresor. Una vez detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza y se ha abierto un procedimiento para su expulsión del territorio nacional

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Publicidad

Sociedad

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

Detenido por intentar apuñalar y estrangular a su pareja en Calahorra, La Rioja

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Un herido por asta de toro en el cuarto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Última hora incendios en España en directo: Continúa el peligro de incendios muy alto o extremo en grandes zonas de la Península menos en zonas del norte y Baleares

Cuando abrir el grifo no basta: el calvario de Alicún de Ortega que en pleno mes de agosto depende de un camión cisterna para tener agua potable
Sequía

El calvario de Alicún de Ortega que en pleno mes de agosto depende de un camión cisterna para tener agua potable

La Policía de Barcelona investiga a un matrimonio tras incautarles 90 objetos robados valorados en 12.000 euros
Robos

La Policía de Barcelona investiga a un matrimonio tras incautarles 90 objetos robados valorados en 12.000 euros

Detenido en Calahorra un joven de 22 años por intentar asesinar a su pareja
La Rioja

Un joven de 22 años intenta estrangular y acuchillar a su novia en Calahorra: convivían pese a una orden de alejamiento

El varón tenía una orden de alejamiento sobre la víctima, pero a pesar de ello vivían juntos desde hace cuatro meses.

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Delitos entre menores

Detienen a una menor en Fuengirola tras apuñalar a otra chica y darse a la fuga

Se trata del segundo apuñalamiento en la provincia, tras el ocurrido en Málaga hace menos de una semana. ·El pasado lunes falleció un joven de 21 años después de una discusión con sus presuntos agresores durante la feria de la ciudad.

Valsendero: un barrio atrapado por el miedo a un vecino conflictivo

Valsendero, un barrio canario atrapado por el miedo a un vecino conflictivo: "es un infierno vivir así"

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

El vídeo del cuarto día de encierros en San Sebastián de Los Reyes

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Apuñalan mortalmente a un hombre tras una pelea en Badalona

Publicidad