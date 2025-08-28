La Policía de Barcelona investiga a un matrimonio tras incautarles 90 objetos robados valorados en 12.000 euros

Tarde movida la de este lunes para los agentes de la Unidad de Playas de la Guardia Urbana de Barcelona, que realizaban un servicio rutinario de control cuando detectaron una furgoneta blanca que circulaba de forma sospechosa, a baja velocidad y prestando especial atención a los vehículos estacionados.

Según explican fuentes policiales a Antena 3 Noticias, al dar la orden de alto, el conductor aceleró e intentó huir, aunque otra patrulla consiguió interceptar el vehículo unas calles más adelante, justo delante del paseo marítimo de la playa de Bogatell.

Durante la identificación, los agentes comprobaron que el conductor , un hombre con antecedentes por delitos contra el patrimonio, carecía de permiso de conducción y dio positivo en la prueba de alcoholemia. Viajaba acompañado de su mujer, que también cuenta con antecedentes recientes por robo con fuerza en el interior de vehículos. Ante estos indicios, la Guardia Urbana procedió a realizar un minucioso registro de la furgoneta, en el que se localizaron 12 maletas y mochilas cuidadosamente clasificadas por categorías de productos, además de una bolsa con herramientas.

Material incautado por valor de 12.000 euros

En total, se intervinieron más de 90 objetos, entre ellos relojes, teléfonos móviles, auriculares, altavoces, cargadores, bolsos, riñoneras, perfumes, gafas de sol, zapatillas deportivas, gorras, ropa, así como una nevera portátil, un camping gas y un ventilador. El valor estimado del material incautado asciende a 12.000 euros.

Ambos han quedado investigados por un presunto delito de receptación. Además, al conductor se le imputa otro supuesto delito contra la seguridad vial. La furgoneta fue trasladada a un depósito municipal

