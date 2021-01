Javier Guerrero, consejero de Sanidad de Ceuta, responde a la polémica emocionado: "No quería vacunarme"

El consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero ha querido comparecer en rueda de prensa para aclarar la razón por la que se ha vacunado ante las críticas de los partidos de la oposición.

El portavoz del cuarto grupo de la oposición en la Asamblea de Ceuta, Mohamed Ali (Caballas), fue el que exigió al gobierno ceutí que diera explicaciones sobre la vacunación del Consejero de Sanidad, Javier Guerrero.

Guerrero ha querido agradecer el apoyo de su equipo y de todo el gobierno ceutí: "Me han apoyado mucho durante todo este tiempo, se lo debo todo".

Respecto a la razón por la que se ha vacunado, Guerrero ha querido dar explicaciones: "Intervengo en la gestión directa de la pandemia, por eso me he vacunado. En ningún momento se ha incumplido nada".

"Yo no quería vacunarme"

"Llevo gestionando un año en primera línea esta pandemia, he visitado muchos hospitales. Además soy vulnerable, con mi corazón, mi tensión, mi diabetes...", ha afirmado Guerrero.

Además, el consejero de Sanidad ha afirmado que él no quería vacunarse: "No me gustan las vacunas, pero me recomendaron hacerlo, y si no lo hacía yo mi equipo no se vacunaba".

Javier Guerrero se ha mostrado emocionado durante parte de la rueda de prensa al recordar a todas las personas que le han apoyado durante estos días y que no le han dejado de lado: "Mi mano derecha, al directora general, me ha ayudado en todo momento", ha señalado emocionado el consejero.

Por su parte, ha asegurado que no va a dimitir ya que está seguro de que no ha hecho nada mal ni ha incumplido absolutamente nada: "No ha habido ningún inumplimiento y nadie puede recriminarme que no he dado todo por Ceuta", ha concluido.