Javier, ahora Francisca, se cambia de sexo para poder recuperar a su hijo: "Yo soy una mujer desde 2018"

Javier es desde hace diez días Francisca Javier. Reconoce que nadie se dirige a ella con su nuevo nombre. "Llámame Javier, sin problema". El pasado 26 de febrero se inscribió con ese nombre en el registro civil, pero explica que desde hace años se siente una mujer. "Ahora la ley trans me ha dado la posibilidad de hacerlo, pero allá por 2018, un año antes de casarme con mi actual esposa, se lo dije, que me sentía mujer, y ella me ha apoyado desde entonces".

Francisca lleva años peleando en los juzgados por recuperar a su hijo, ahora adolescente. En 2015 ella se negó a entregar al menor al entonces padre, ahora madre. Su exmujer acumula dos condenas por sendos delitos de sustracción de menores por los que ha cumplido algo más de un año de prisión. Actualmente hay un auto judicial que reconoce que tiene la custodia exclusiva y la patria potestad de su hijo, pero no se ha ejecutado.

Recuperar derechos

Una de las motivaciones para dar este paso también ha sido recuperar, asegura, derechos que como mujer no se le pueden negar. En este sentido, Francisca argumenta que ahora su situación jurídica es de igual a igual respecto a su exmujer, y confía en que se le restituya la relación y convivencia con el menor.

"Se equivoca quien piensa que hago fraude de ley. Nadie sabe lo que he tenido que luchar y sufrido hasta llegar a este momento. Quien piensa que hay fraude de ley que mire también lo que pasa en la ley integral de violencia de género". Su abogado, por contra, reconoce que su nueva situación no le va a otorgar ningún privilegio en su batalla judicial.

¿Qué es ser mujer?

"Para mí ser mujer es sentirse feliz con tu cuerpo con tus actos, con tu día a día. En 2018 empecé a sentirme mujer. Es un sentimiento que no puedes explicar ni demostrar. Fue un sentimiento de maternidad a raíz de la separación forzosa e ilegal de mi hijo, hasta que ahora lo he podido materializar legalmente", explica al tiempo que justifica su concepto de feminidad.

"También hay mujeres que se dejan los pelos del sobaco largos, que no se afeitan el bigotillo, mujeres que se visten como hombres, hombres que se visten como mujeres. Hay libertad de identidad sexual y hay que respetarla".

