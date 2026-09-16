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Alertan de un posible apagón en Ceuta por los riesgos de instalar el campamento de migrantes junto al puerto

En los informes recuerdan que está cerca de guarderías y zonas infantiles y de empresas imprescindibles para la ciudad.

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Todos contra el puerto | Antena 3 Noticias

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Esta madrugada el Gobierno tenía previsto trasladar a parte de las personas que acampan en la playa del Trampolín a un nuevo campamento instalado en el puerto de la ciudad. Sin embargo, el operativo se ha retrasado porque las carpas aún no estaban listas, además de porque hay una fuerte oposición por los riesgos de seguridad que se alertan, incluido un posible apagón eléctrico en la ciudad.

La Autoridad Portuaria de Ceuta, la compañía eléctrica Endesa, la empresa petrolífera Dúcar, policías y vecinos, han enviado informes y alertas advirtiendo de que instalar un campamento masivo junto al puerto es incompatible con la actividad portuaria y eleva los riesgos en infraestructuras críticas.

Los informes destacan que el área elegida está junto a la central eléctrica de Endesa que suministra energía a toda Ceuta y a grandes depósitos de combustible, lo que aumenta la posibilidad de accesos indebidos, reyertas, incendios o actos que puedan afectar a las instalaciones energéticas.

La Autoridad Portuaria señala que la ocupación dificulta la gestión de emergencias, el control de accesos y la vigilancia, y recuerda que en agosto se registraron más de 1.000 intrusiones no autorizadas en zonas sensibles del recinto. Además, advierte de pérdidas millonarias si se paraliza la actividad y recuerda que hay guarderías, zonas infantiles y empresas esenciales muy cerca, por lo que piden ubicaciones alternativas.

Los informes concluyen que la instalación tal como está planteada es incompatible con la seguridad y la operativa del puerto "sin una seguridad drástica e inmediata de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado"

Piden no instalar el campamento

En este contecto, la Autoridad Portuaria y las empresas energéticas piden no instalar el campamento ahí sin al menos, como mínimo con un plan específico de seguridad y evacuación, más efectivos policiales y revisar los protocolos de protección de las instalaciones.

El Sindicato Unificado de Policía ha llevado el caso a la Audiencia Nacional pidiendo paralizar el campamento mientras no se garanticen las condiciones de seguridad, prevención de incendios y evacuación. Algunos representantes sociales, como el presidente del Banco de Alimentos de Ceuta, recuerdan que fuera de la ciudad hay espacios abiertos y explanadas que podrían usarse en lugar del puerto.

Ahora, la Audiencia Nacional tiene que decidir sobre los recursos presentados, pero pero fuentes policiales aseguran que en la noche del miércoles se va a realizar el traslado.

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