Tres muertos y 65 personas rescatadas tras ser localizada una neumática a 130 kilómetros de Lanzarote

Una nueva tragedia golpea la Ruta Canaria. Tres personas han fallecido tras ser auxiliadas esta madrugada a bordo de una lancha neumática con 68 ocupantes que navegaba a unos 131 kilómetros al nordeste de la isla de Lanzarote.

Los servicios de emergencia han completado un operativo de salvamento en alta mar que evidencia la extrema peligrosidad que afrontan quienes emprenden esta ruta migratoria.

El dispositivo de rescate se activó tras ser localizada la neumática en aguas al nordeste del archipiélago. Hasta la zona señalada se movilizaron las embarcaciones de Salvamento Marítimo, cuyos efectivos prestaron las primeras asistencias en el lugar.

Al aproximarse a la embarcación, los equipos constataron que a bordo viajaba un grupo de 68 personas de origen subsahariano —58 hombres y 10 mujeres— en condiciones límite.

Durante la intervención, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de tres de los ocupantes —dos varones y una mujer— y detectaron a un superviviente que presentaba un cuadro clínico de extrema gravedad. Ante la urgencia de la situación, el Centro Coordinador de Emergencias movilizó un helicóptero de rescate que procedió a la evacuación médica por aire directamente hacia el centro hospitalario de referencia en la isla.

Los 64 supervivientes restantes, junto con los cuerpos sin vida de las tres personas fallecidas, fueron trasladados a bordo de la patrullera hacia el puerto de Arrecife.

En las instalaciones portuarias desembarcaron bajo un amplio despliegue coordinado por Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos derivaron a otros 18 recién llegados a centros sanitarios, lo que eleva a 19 el total de personas hospitalizadas tras la intervención.