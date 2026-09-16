Investigan combates entre personas vulnerables a cambio de 20 euros en plena calle en Granada

El barrio del distrito Norte de Granada no deja de ser noticia. La Policía Nacional investiga la organización de combates callejeros entre drogodependientes o indigentes que viven en el barrio o acuden a él en busca de su dosis diaria. Según la investigación, esta práctica podría estar ocurriendo desde hace un mes, y se estaría celebrando en varios puntos del barrio, los organizadores podrían ser miembros de los clanes de la zona.

El modus operandi se repite en cada encuentro, eligen a personas vulnerables, con adicciones y en muchos casos en estado de drogadicción, les ofrecen 20€ por pelear, y para imitar los combates profesionales les aportan guantes de boxeo, se saludan chocando los puños como si fueran profesionales y "a pelear" aquí no hay reglas, ganará el más fuerte, el más fullero o el que más aguante recibiendo golpes en el cuerpo a cuerpo. Se está investigando si los asistentes también apuestan dinero por su luchador preferido. Al terminar el combate el ganador se llevará 20€ y 10€ el perdedor. Los combatientes según la investigación, podrían también recibir el pago en droga, con papelinas de heroína, cocaína u otra sustancia y siempre por el valor de premio económico ganado, es decir 20€.

Los combates en plena calle se cobran la primera víctima

Algunos de los asistentes han realizado vídeos en los que se pueden ver los enfrentamientos en plena calle a la vista del que quiera asistir, incluso de niños, el público es muy variado, en esas grabaciones se puede ver como los asistentes se ríen, gritan o animan a los luchadores para que sigan peleando. Uno de esos vídeos ha sido clave para la investigación abierta por la Policía Nacional, se trataría del combate realizado el pasado sábado, donde los participantes eran indigentes y uno de ellos tras recibir varios golpes en la cabeza cae al suelo, segundos después consigue levantarse con dificultad, logra dar unos pasos pero no se sostiene y termina apoyado sobre un coche casi fulminado, ninguna persona hace por ayudarlo, tal y como nos describe quien ha tenido acceso a ese video, solo una mujer se acerca a la víctima para echarle agua por encima. La víctima que fue ingresado en la UCI de Neurotraumatología de la capital, falleció el lunes por muerte cerebral.

La Policía Nacional identificó y detuvo al otro participante que hoy miércoles pasará a disposición judicial, por ahora es el único que tiene que rendir cuentas, aunque los investigadores siguen recabando pruebas para determinar quienes son los organizadores de estas peleas inhumanas, que aunque no sustituyen a las "peleas de gallos" a los participantes les dan el mismo trato que a los animales.

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