Seis heridos en una pelea con catanas, machetes y palos en Lleida

Seis personas ha resultado heridas este miércoles en una pelea en Lleida con catanas, machetes y palos, según han informado los Mossos d'Esquadra.

Alguno de los heridos presentaba heridas por arma blanca y todos han sido trasladados en ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida.

La pelea comenzó sobre las siete de la mañana en la Plaza dels Pagesos, desde donde los participantes, de origen paquistaní, se trasladaron después a Gardeny con catanas, machetes y palos, según han explicado varios testigos a la policía catalana.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores de las agresiones.

"Me da vergüenza que las personas resuelvan estas diferencias con la violencia"

Según informa el diario La Vanguardia, el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha detallado que en la trifulca han participado doce o trece personas "por razones habitacionales".

"Lo lamento profundamente. Me da vergüenza que las personas resuelvan estas diferencias con la violencia. Me da mucha vergüenza. Vendrá la consellera, el nuevo director general de la Policía (Ferran López), tendremos ocasión de analizar todas estas cuestiones. Es un tema de educación, sin lugar a dudas. Es un tema de convivencia. Es un tema cultural, posiblemente, sin lugar a dudas. Y esto requiere actuaciones. Más allá de las que ya estamos haciendo. Estamos trabajando con el grupo", ha indicado Fèlix Larrosa, en declaraciones que recoge el citado medio.