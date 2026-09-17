Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

El 17 de septiembre de 2013, sale a la venta “Grand Theft Auto V”, la quinta entrega de la tan aclamada como polémica saga de videojuegos. Desarrollado por Rockstar Games, las expectativas por su nuevo título tenían toda la atención de los “gamers” de todo el mundo. La historia se desarrolla en la ciudad ficticia de Los Santos (basada en Los Ángeles), donde controlaríamos a tres personajes distintos: Franklin, un ladrón de coches que se siente estancado en las peleas de bandas; Michael, un ex atracador de bancos en el programa de protección de testigos venido a menos; y Trevor, un sociópata excompañero de Michael que ahora trafica con sustancias ilegales.

La puesta en escena, la mejora gráfica y técnica, junto a todas las novedades, convirtieron al “GTA V” en un éxito instantáneo. En sus primeras 24 horas en las estanterías de las tiendas vendió 11,21 millones de copias, facturando 800 millones de dólares a nivel mundial. Gracias al “GTA Online”, la modalidad en línea del videojuego, en el que podías interactuar con otros jugadores, la vida útil del GTA se ha prolongado hasta la actualidad. El próximo 19 de noviembre saldrá su nueva entrega “GTA VI”, que promete sobrepasar con creces los récords de su predecesor.

Un 17 de septiembre, pero de 1991, la banda de rock estadounidense “Guns N' Roses” publica los álbumes dobles “Use Your Illusion I y II”. La portada de ambos discos está sacada del famoso fresco “La Escuela de Atenas”, pintado por Rafael Sanzio, seleccionando como protagonista una figura secundaria de la composición original: un joven escribano. El doble álbum cuenta con varios de los temas más conocidos de la banda: “November Rain”, “Don’t Cry”, “Estranged” o “Breakdown”, entre otros.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 17 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 17 de septiembre?

1497.- Conquista, fundación e incorporación de Melilla a la Corona de Castilla.

1793.- Revolución Francesa: El Comité de Salvación Pública inicia un período conocido como "el Terror" para hacer frente a las actividades contrarrevolucionarias.

1948.- Asesinado en Jerusalén el conde Folke Bernadotte, representante de la ONU ante árabes y judíos.

1964.- Inaugurado en México el Museo Nacional de Antropología, uno de los más importantes del mundo.

1978.- Firma de los Acuerdos de Camp David para la paz en Oriente Medio, entre el presidente egipcio, Anwar el-Sadatt, y el primer ministro israelí, Menajem Beguin.

1980.- El expresidente de Nicaragua Anastasio Somoza, asesinado en Asunción (Paraguay) donde estaba exiliado.

1991.- Se publica en Internet la primera versión (0.01) del kernel Linux, pionero del software libre (open source).

2001.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprueba la adhesión de China.

2011.- Comienza en Nueva York el movimiento Occupy Wall Street contra las políticas de austeridad en su país, inspirado en el movimiento 15 de mayo español (15M).

2020.- Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia dan luz verde a la fusión entre ambas entidades para crear el mayor banco de España.

2024.- Miles de buscapersonas utilizadas por Hezbolá explotan de manera simultánea en Líbano y Siria, dejando al menos 12 muertos y más de 2.750 heridos entre militantes de Hezbolá y civiles. Israel es el principal sospechoso de los atentados.

¿Quién nació el 17 de septiembre?

1749.- Agustín Cea Bermúdez, pintor y crítico de arte español.

1857.- Konstantín Tsiolkovski, científico ruso.

1928.- Roddy McDowall, actor británico.

1929.- Stirling Moss, piloto británico de F1.

1931.- Anne Bancroft, actriz estadounidense.

1958.- Nancho Novo, actor español.

1960.- Damon Hill, piloto de automovilismo británico.

¿Quién murió el 17 de septiembre?

1980.- Anastasio Somoza, expresidente de Nicaragua.

1994.- Karl Popper, filósofo británico de origen austríaco.

2018.- Celia Barquín, golfista española.

2020.- Robert Gore, químico estadounidense.

2020.- Winston Groom, historiador estadounidense.

2023.- Pepe Domingo Castaño, periodista español.

2025.- José María Castellano, empresario

¿Qué se celebra el 17 de septiembre?

Hoy, 17 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes.

Horóscopo del 17 de septiembre

Los nacidos el 17 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 17 de septiembre

Hoy, 17 de septiembre, se celebra san Roberto Belarmino.