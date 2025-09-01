Irse de vacaciones en septiembre: los días de desconexión para los que aún no vuelven a la rutina

Septiembre ya está aquí y para muchos significa volver a la rutina. Según Beatriz Martínez, directora del hotel RH Bayren, en el último fin de semana de agosto "hay muchísima salida. Muchos se van a preparar para la vuelta al cole, sobre todo familias".

Sin embargo, el ambiente en muchas ciudades sigue siendo completamente veraniego. Y a pesar de que septiembre no sea el mes de mayor afluencia "sigue siendo un buen mes", afirma Martínez.

Según Beatriz, la ocupación varía muy poco de agosto a septiembre: "En agosto hemos tenido un 99% de ocupación, ha estado muy bien. Y en septiembre un 83% de ocupación, o sea que si el tiempo aguanta será un buen mes".

El 17% de los españoles escoge este mes para irse de vacaciones. Para muchos, es el momento perfecto aprovechando que el calendario escolar está a punto de comenzar y el calor del verano todavía está con nosotros. Las playas continúan abarrotadas y el buen tiempo invita a disfrutar de jornadas de sol, mar y actividades al aire libre.

Septiembre también se convierte en una oportunidad para quienes buscan desconectar. "Vamos a disfrutar de la playa, a relajarnos, a leer y a pasar tiempo en familia", comentan algunos visitantes que apuestan por unas vacaciones tranquilas después de un verano marcado por la masificación.

Para muchos, este mes supone una pequeña recompensa tras meses de trabajo, con espacios menos concurridos y un ritmo más pausado. "Se nota que ya no llegan familias, suelen venir más parejas y gente mayor, para aprovechar que todo está más tranquilo".

Sin embargo, no todos lo viven de la misma forma. Hay quienes reconocen que incluso en vacaciones resulta difícil desconectar por completo. "No puedes parar, te vas de un sitio a otro y siempre estás conectado con el mundo entero", aseguran. Una visión que contrasta con quienes eligen este mes para bajar revoluciones y tomarse un respiro.

Ya sea caminando por la orilla del mar, haciendo deporte en el agua o simplemente disfrutando de una bebida refrescante frente al mar, en septiembre podemos seguir disfrutando del verano. Con temperaturas todavía altas y días soleados, las costas se convierten en un destino ideal para disfrutar los últimos días cálidos.

El verano puede que se despida en el calendario, pero en la playa la sensación desde las playas es clara: "Aquí todavía se está fenomenal".

