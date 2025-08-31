Lanzan pintura a la fachada de la Sagrada Familia para denunciar la gestión de los incendios forestales

Miembros de la plataforma Futuro Vegetal han manchado una fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la gestión de los incendios forestales. Esta acción se ha producido en torno a las ocho de la mañana, cuando dos activistas lanzaron polvo tintado de color rojo en el Portal de la Fe de la basílica de Gaudí.

Mientras tiraban polvo rojo, los activistas comenzaron a gritar la frase 'justicia climática'. Lo que querían denunciar con esta protesta es la supuesta complicidad de los gobiernos en los incendios forestales.

La seguridad privada de la Sagrada Familia ha interceptado rápidamente a los activistas y la Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado a las dos integrantes de Futuro Vegetal por "deslucimiento de monumento".

Asimismo, los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias por el incidente. Tal y como ha asegurado la plataforma Futuro Vegetal en X, lanzaron "polvo tintado en la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la península este verano".

La plataforma ecologista ha continuado criticando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación llegando a asegurar que "las subvenciones de este sistema no cesan y los incendios fueron utilizados por el 'lobbie' cárnico como una herramienta propagandística".

Tal y como afirman desde Futuro Vegetal, "los diferentes gobiernos autonómicos y centrales están priorizando, una vez más, regar con dinero público las explotaciones ganaderas en vez de proteger a las personas que han perdido su casa por los incendios".

De la misma manera, la plataforma ecologista ha denunciado que las dos activistas que han pintado la Sagrada Familia han sido puestas en libertad con una propuesta de sanción de 600 euros cada una "por la ley mordaza".

No es la única protesta que han llevado a cabo

Futuro Vegetal, vinculado con grupos internacionales similares, ha efectuado decenas de protestas similares. En 2022, pegaron sus manos con pegamento a los marcos de las pinturas del pintor español Francisco de Goya en el Museo del Prado de Madrid.

Además, lanzaron pintura a un superyate en Ibiza que supuestamente pertenecía a Nancy Walton Laurie, la multimillonaria heredera del gigante comercial estadounidense Walmart, y a una mansión de Lionel Messi situada en la misma isla.

La policía española anunció en 2024 que había detenido a 22 miembros de Futuro Vegetal, incluidos los dos activistas de la protesta del Prado y los tres principales dirigentes del grupo.

España ha sufrido una de las peores olas de incendios de la historia

España ha sufrido en agosto una ola de incendios forestales, que han dejado cuatro muertos y arrasado más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

Estos incendios han constituido "una de las mayores catástrofes medioambientales" que ha sufrido el país en años recientes, tal y como aseguró Pedro Sánchez.

Esta situación tardó en mejorar pero ya, durante el día de ayer, la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, anunció el sábado que la emergencia estaba "llegando a su fin".

