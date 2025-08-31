Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
¿Has desconectado estas vacaciones?: las claves para una correcta desconexión vacacional

La desconexión vacacional es algo clave saber si se ha logrado descansar durante el parón del trabajo y la finalización de la rutina laboral.

Imagen de archivo de hombre descansando

Imagen de archivo de hombre descansando Getty

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Después de las vacaciones llega el temido síndrome post-vacacional. Pero si se han planeado bien estos días de descanso y se han aprovechado para desconectar, también se pueden disfrutar de las ventajas de un cuerpo y una mente reposados y listos para la vuelta a la rutina.

No es lo mismo volver al trabajo sin haberse podido librar del estrés, que hacerlo con las pilas recargadas tras unas semanas de relajación total en el verano. El cuerpo y la mente lo pueden notar.

Este periodo de descanso es también esencial para desconectar de las exigencias del trabajo, liberar el estrés acumulado, relajarse y dedicar tiempo a actividades placenteras como hacer turismo, disfrutar de hobbies o pasar tiempo con amigos. Todo esto ayuda a, llegado el momento de volver a la rutina, contar con herramientas para gestionar el temido síndrome post-vacacional.

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 31 de agosto?

Efemérides de hoy 31 de agosto de 2025: Firma de la reunificación de Alemania

Sociedad

Vista del incendio de San Antolín de Ibias, Asturias

Última hora incendios en España en directo: Protección Civil anuncia que "este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

Octavo encierro

Nueve heridos, uno por cornada, en el último encierro de San Sebastián de los Reyes

Una pantalla de llegadas, en la estación Puerta de Atocha - Almudena Grandes (Madrid).
Transportes

Un AVE de Málaga a Madrid acumula más de seis horas de retraso por incidencias en la línea

Foto de archivo de Mossos d'Esquadra
Violencia de género

Un hombre apuñala y tira por la ventana a su mujer en Manresa, Barcelona

Octavo encierro de San Sebastián de los Reyes 2025, streaming en directo
Encierros

VÍDEO: Así ha sido el último encierro de San Sebastián de los reyes 2025

Vuelve a ver el último encierro de las fiestas de agosto de San Sebastián de los Reyes. Uno de los corredores ha sido corneado y ha necesitado una intervención quirúrgica.

burro
Incidente animal

Angustiosas imágenes: Este ha sido el rescate de un burro que se había caído en un pozo en Madrid

Se han vivido angustiosos momentos aunque el animal ha resultado ileso.

Bombero

Evolución muy favorable en los incendios activos en España: "La batalla contra las llamas está llegando a su fin"

Imagen de la Playa de Galizano

Brote de Gastroenteritis: La playa de Galizano (Cantabria) sigue cerrada y ha habido 15 afectados

