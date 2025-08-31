¿Has desconectado estas vacaciones?: las claves para una correcta desconexión vacacional

Después de las vacaciones llega el temido síndrome post-vacacional. Pero si se han planeado bien estos días de descanso y se han aprovechado para desconectar, también se pueden disfrutar de las ventajas de un cuerpo y una mente reposados y listos para la vuelta a la rutina.

No es lo mismo volver al trabajo sin haberse podido librar del estrés, que hacerlo con las pilas recargadas tras unas semanas de relajación total en el verano. El cuerpo y la mente lo pueden notar.

Este periodo de descanso es también esencial para desconectar de las exigencias del trabajo, liberar el estrés acumulado, relajarse y dedicar tiempo a actividades placenteras como hacer turismo, disfrutar de hobbies o pasar tiempo con amigos. Todo esto ayuda a, llegado el momento de volver a la rutina, contar con herramientas para gestionar el temido síndrome post-vacacional.