Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 1 de septiembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El terremoto en Afganistán, el inicio de la instrucción militar de Leonor en San Javier, el inicio del curso político, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 1 de septiembre.

Terremoto en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6 en Afganistán deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos. Cientos de viviendas están destruidas. Las autoridades temen que esa cifra de muertos aumente cuando se intente localizar supervivientes entre los escombros.

Vuelta a la rutina

A estas horas son muchos los que vuelven a la rutina: el despertador suena y es hora de ir a trabajar. Arranca el uno de septiembre, fin de vacaciones para la mayoría, aunque para alguno es justo su inicio. La gran operación retorno del verano se ha cerrado sin complicaciones. Se han registrado más de cinco millones de desplazamiento por carretera.

Curso político

Uno de septiembre, también para los partidos. Así arranca Feijóo el nuevo curso político que se aventura "complicado". Hoy el PP reúne a su directiva mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto sobre emergencia climática: presentará su gran pacto de estado.

Incendio Madrid

Incendio en la cuarta planta de un garaje subterráneo del centro de Madrid. Los agentes piden a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas ante la gran cantidad de humo que sale por las rejillas de ventilación.

Flotilla de la libertad

Ya navega rumbo a Gaza tras salir del puerto de Barcelona. Más de 300 personas viajan a bordo de varios barcos. Entre ellos, la activista Greta Thunberg y la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por delante dos semanas de travesía hasta llegar a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. Y atención es última hora: Israel asegura que ha matado al portavoz de Hamás.

Leonor en San Javier

La princesa Leonor se encuentra en la Academia del Aireen San Javier, Murcia. Para ella, también empieza hoy una nueva etapa, es ya la última de formación militar. Sigue los pasos de su padre y refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las fuerzas armadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Nueve heridos, uno por cornada, en el último encierro de San Sebastián de los Reyes

Octavo encierro

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Imagen de archivo de las vacaciones de verano.

Irse de vacaciones en septiembre: los días de desconexión para los que aún no vuelven a la rutina

Bomberos desplazados a un incendio en un aparcamiento subterráneo en la avenida del Mediterráneo en Madrid

Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento de Madrid deja seis coches calcinados

Obama en su discurso en el Despacho Oval
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense
Incendios

Protección Civil da por terminada la oleada de incendios forestales: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano
Operación retorno

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano

El regreso de las vacaciones de agosto se ha desarrollado sin grandes incidencias, pese a algunas retenciones puntuales por accidentes en zonas con alta densidad de tráfico.

Imagen de la Sagrada Familia
Ecologismo

Lanzan pintura a la fachada de la Sagrada Familia para denunciar la gestión de los incendios forestales

Dos activistas de la plataforma Futuro Vegetal han lanzado polvo rojo en el Portal de la Fe al grito de "justicia climática".

Coche policial de la Policía Nacional

Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor dejándola embarazada en Castellón

Okupas

Okupas desatan el miedo en Torrevieja: lanzan objetos y agreden a un vecino con un arma blanca

Octavo encierro

Nueve heridos, uno por cornada, en el último encierro de San Sebastián de los Reyes

Publicidad