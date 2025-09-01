Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El terremoto en Afganistán, el inicio de la instrucción militar de Leonor en San Javier, el inicio del curso político, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 1 de septiembre.

Terremoto en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6 en Afganistán deja al menos 600 muertos y 2.000 heridos. Cientos de viviendas están destruidas. Las autoridades temen que esa cifra de muertos aumente cuando se intente localizar supervivientes entre los escombros.

Vuelta a la rutina

A estas horas son muchos los que vuelven a la rutina: el despertador suena y es hora de ir a trabajar. Arranca el uno de septiembre, fin de vacaciones para la mayoría, aunque para alguno es justo su inicio. La gran operación retorno del verano se ha cerrado sin complicaciones. Se han registrado más de cinco millones de desplazamiento por carretera.

Curso político

Uno de septiembre, también para los partidos. Así arranca Feijóo el nuevo curso político que se aventura "complicado". Hoy el PP reúne a su directiva mientras que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto sobre emergencia climática: presentará su gran pacto de estado.

Incendio Madrid

Incendio en la cuarta planta de un garaje subterráneo del centro de Madrid. Los agentes piden a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas ante la gran cantidad de humo que sale por las rejillas de ventilación.

Flotilla de la libertad

Ya navega rumbo a Gaza tras salir del puerto de Barcelona. Más de 300 personas viajan a bordo de varios barcos. Entre ellos, la activista Greta Thunberg y la que fuera alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Por delante dos semanas de travesía hasta llegar a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo israelí. Y atención es última hora: Israel asegura que ha matado al portavoz de Hamás.

Leonor en San Javier

La princesa Leonor se encuentra en la Academia del Aireen San Javier, Murcia. Para ella, también empieza hoy una nueva etapa, es ya la última de formación militar. Sigue los pasos de su padre y refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las fuerzas armadas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com