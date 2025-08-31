Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano

La operación especial de tráfico puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) con motivo del fin de agosto se ha desarrollado este fin de semana con normalidad en la mayoría de las vías principales del país. En la tarde del domingo, los conductores regresaban a sus hogares tras las vacaciones estivales sin apenas incidencias destacables y con una circulación fluida en los accesos a las grandes ciudades.

Desde las 15:00 horas del viernes hasta la medianoche del domingo, la DGT había previsto unos 5 millones de desplazamientos, en su mayoría de retorno hacia núcleos urbanos. Aunque la jornada ha transcurrido con tranquilidad generalizada, durante la mañana del domingo se han registrado algunas retenciones puntuales provocadas por accidentes de tráfico en zonas de alta densidad como los accesos a Madrid, Barcelona y Sevilla, así como en áreas costeras de Murcia y Cádiz.

Entre los siniestros más relevantes se encuentran uno en la A-1 a la altura de San Agustín de Guadalix (Madrid), que ha obligado a cortar uno de los carriles de la autovía, otro en la A-44 en Dúrcal (Granada), donde un vehículo se incendió, y varios más en la A-49 en Bonares (Huelva), en la AP-7 en Bétera (Valencia) y en L’Ametlla de Mar (Tarragona).

Ya por la tarde, solo se han reportado dos accidentes que afectaban la circulación: uno en la A-4 en la entrada a Sevilla y otro en la AP-8 a su paso por Baracaldo (Vizcaya).

Para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico durante esta operación, Tráfico ha intensificado su dispositivo de vigilancia, con controles de velocidad mediante radares fijos y móviles, el uso de drones, cámaras de control y motos camufladas. Además, se habilitaron carriles reversibles en los puntos más conflictivos y se restringieron obras, eventos deportivos y el transporte de mercancías.

La DGT pide precaución

La DGT ha emitido un comunicado en el que pedía a los conductores extremar la precaución durante la operación retorno de vacaciones, especialmente tras superar las habituales retenciones en carretera.

El organismo advierte que, una vez pasados los atascos (que generan estrés, fatiga, agresividad y la sensación de estar "perdiendo el tiempo"), muchos conductores intentan compensar ese retraso con maniobras peligrosas, como acelerar más de la cuenta o adelantar de forma imprudente. Desde la DGT insisten en que "ese tiempo perdido no se recupera" y que la prioridad debe ser siempre llegar a casa con seguridad.

En este sentido, se recuerda la importancia de comenzar el viaje lo más descansado posible, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, respetar las normas de tráfico y no caer en distracciones al volante.

Para garantizar la seguridad vial durante este periodo, la DGT ha desplegado un amplio dispositivo de regulación, ordenación y vigilancia. Participan agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal técnico de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, así como equipos de mantenimiento de infraestructuras.

Por último, han recomendado consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de su plataforma web https://infocar.dgt.es/etraffic/, donde los usuarios pueden informarse sobre retenciones y condiciones de las carreteras en todo el territorio nacional.

