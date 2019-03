Irse de camping como medida 'anticrisis'

Los campings se han convertido en uno de los destinos preferidos estas vacaciones para las familias españolas. La causa principal es el precio, que en muchas ocasiones no supera los once euros la noche, pero no es el único motivo, la familiaridad entre sus ocupantes y las comodidades de que dispone, son otros de los motivos por los que la ocupación ha subido un 10% este verano.

Pero no son las únicas ventaja, disfrutar de unos días de descanso al aire libre y poder levantarse a escasos metros del mar, son otros de los atractivos más buscados.

Las familias con hijos son los ocupantes más numerosos. El motivo es el gran valor que le dan a que los niños puedan moverse con libertad, sin peligros y disfrutar de las actividades que normalmente ofrecen dichos complejos.

La media de estancia es de cinco días, aunque hay quien convierte los campings en su segundo hogar, un hogar con jardines y vistas impagables.