Indemnizan con 250.000 euros a la familia de una mujer que murió en Jaén por una peritonitis

El Servicio Andaluz de Salud indemnizará con 250.000 euros a la familia de una mujer de 48 años que falleció en junio de 2023 después de sufrir una peritonitis generalizada y un fallo multiorgánico. La paciente había acudido en varias ocasiones a Urgencias del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda por fuertes dolores abdominales, diarrea y náuseas.

El acuerdo se ha alcanzado fuera de los tribunales, después de que la familia presentara una reclamación de responsabilidad patrimonial. Según ha informado la Asociación El Defensor del Paciente, la aseguradora del SAS ha aceptado asumir el pago de la indemnización.

Casi un mes con fuertes dolores

La mujer comenzó a presentar síntomas a principios de mayo de 2023. Durante las semanas siguientes acudió en distintas ocasiones a Urgencias del hospital de Úbeda debido a la persistencia de los dolores abdominales y otros problemas digestivos.

Según la asociación, en esas primeras visitas recibió tratamiento sintomático, pero no se le practicó una analítica completa ni se solicitó la valoración de un especialista.

La situación empeoró a comienzos de junio. Tras sufrir un mareo y una caída, la mujer volvió a ser trasladada al hospital. Los análisis realizados entonces reflejaron una proteína C reactiva (PCR) de 394, un parámetro que puede indicar la existencia de un proceso inflamatorio o infeccioso importante. Pese a ello, siempre según la versión aportada por El Defensor del Paciente, recibió el alta esa misma mañana con un diagnóstico de contusión costal.

Volvió horas después en ambulancia

Horas después del alta, la paciente tuvo que regresar al hospital en ambulancia ante el empeoramiento de su estado. Fue entonces cuando los médicos detectaron una peritonitis generalizada provocada por la perforación de un endometrioma, quiste ovárico benigno lleno de sangre antigua y espesa. La mujer tuvo que ser operada de urgencia esa misma noche y volvió a pasar por quirófano dos días después.

Sin embargo, su estado continuó deteriorándose y terminó sufriendo un fallo multiorgánico falleciendo días después.

"Esta muerte se podría haber evitado"

Tras la reclamación a la Administración sanitaria andaluza por parte de la familia, el procedimiento, gestionado por los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente, ha terminado con un acuerdo extrajudicial de 250.000 euros.

El letrado Damián Vázquez Jiménez considera que el caso refleja las consecuencias que puede tener la ausencia de determinadas pruebas diagnósticas ante síntomas persistentes. "Con una simple analítica realizada a tiempo, ante cifras de PCR tan elevadas, esta muerte se podría haber evitado".

La resolución permite a la familia recibir una compensación económica sin tener que iniciar un proceso judicial. Según la asociación, el acuerdo supone además el reconocimiento de una relación entre la asistencia sanitaria prestada y el fallecimiento de la paciente.

El caso vuelve a poner el foco en la importancia de una valoración médica adecuada ante síntomas que persisten o empeoran y en la necesidad de detectar a tiempo posibles complicaciones graves.