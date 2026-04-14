Los inmigrantes en España, a punto de la regularización

El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del Consejo de Estado después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos. Es la primera medida de este tipo en 21 años. Beneficia a cientos de miles de extranjeros, entre 500.000 y 840.000.

Según el INE, en España viven 10 millones de personas nacidas en el extranjero, son uno de cada cinco habitantes. Solo en tres años, se sumaron dos millones.

Requisitos imprescindibles para acogerse a esta regularización

Demostrar que llevan 5 meses viviendo en España

Haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026 Ser mayor de edad

Pasaporte o documentos en vigor o caducados

No tener antecedentes penales, punto este último imprescindible.

Pero, de momento, al tratarse de personas en situación irregular, no hay una estadística definitiva al respecto

Lo que sí está claro es que el gobierno ha endurecido la medida. Les da un mes para pedirlos en sus países y si no consiguen, será el propio Ejecutivo quien los solicite durante un proceso de tres meses. Si se cumple ese tiempo y no han llegado, el interesado tendrá 15 días extra para conseguirlos por su cuenta. Si ya finalmente no lo consigue, se quedará fuera del proceso.

La población de origen extranjero se ha multiplicado

Desde 2002 la población de origen extranjero se ha multiplicado: ya son el son el 20%. La gran mayoría de los que se van a regularizar son de origen latinoamericano. De Colombia: casi 300.000, Perú: 100.000) y Honduras: 90.000.

Por continentes: América es el origen principal. La mitad procede de allí. Le siguen Europa (27%), África (17%) y Asia (6%).

Si analizamos el mercado laboral, el estudio de EPA de diciembre cifró en 4,8 millones el número de ocupados con nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Es decir, que representan el 21% de toda la fuerza de trabajo.

Los extranjeros representan el 28% de los trabajadores de la hostelería, el 21% en construcción, y el 18% en transporte y almacenamiento. En cambio, son muchos menos en áreas como sanidad y servicios sociales (6,5%), finanzas (6%) y educación (5%), y poquísimos en la administración pública (1,4%).

Si analizamos por edad, la población de origen extranjero se concentra en las edades intermedias: son el 20%. Entre los 20 y los 64 años su peso sube al 26%. En la franja de 30-34 años son el 36%.

Se prevé que los extranjeros en situación irregular puedan solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año.

En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería. El proceso también permite regularizar simultáneamente a los hijos menores de los solicitantes que estén en España. En este caso, la vigencia será de cinco años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado una carta a la ciudadanía en su cuenta de X . Asegura en ella que se trata de un acto de "normalización" y que la población inmigrante forma parte de la vida española. Medio millón de personas que han colaborado para construir una "España rica, abierta y diversa". Ha dicho el presidente del Gobierno.

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