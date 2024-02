Las incógnitas en la desaparición de Vicente, el vecino de Hinojal en paradero desconocido tras ganar la lotería

La Guardia Civil no cesa en la búsqueda de Vicente Sánchez, el vecino de 79 años de Hinojal (Cáceres), que está desaparecido desde el pasado 27 de enero. Continúan las labores por parte de distintas patrullas de Seguridad Ciudadana buscando sobre el terreno, tanto en la localidad como en otras cercanas, según confirman fuentes del Instituto Armado. Unidades especializadas como la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) también trabajan para intentar dar con alguna pista que les permita recabar datos acerca del paradero de este hombre.

Desde que se conoció su desaparición, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo. En un primer momento, se movilizaron a agentes, drones, un perro especializado y el equipo de actividades subacuáticas para poder realizar la búsqueda en charcas, pozos, ríos y otros entornos acuáticos.

Al parecer, este vecino de Hinojal había sido agraciado con un premio de 1 millón de euros en la lotería. Todas las alarmas saltaron cuando la policía científica accedió a la vivienda y se percataron de que las pertenencias de este hombre se encontraban desordenadas, con la cama revuelta, aunque el teléfono de Vicente sí estaba allí.

Un equipo del programa Espejo Público se desplazó hasta este pueblo de Cáceres para conocer la historia de cerca. Allí, estuvieron con los vecinos del desaparecido. Hay quien afirma que Vicente "no iba a andar por el campo, no le gustaba", mientras que hay quienes aseguran que "cuando le tocó la lotería, claro, él tomaba sus precauciones, lo normal, ¿no? Desconfiaba de gente que no conocía, como era lógico", explican.

Los vecinos del pueblo abarcan diferentes hipótesis, cada uno piensa una cosa. Hay quien tiene la teoría de que todo podría haber sido un accidente, mientras que otros alegan la teoría de una fuga a la fuerza: "Nosotros pensamos que seguramente se lo han llevado a la fuerza, posiblemente para quitarle dinero porque tampoco era una persona que lo llevara con discreción".

Nuestros compañeros del espacio matinal de Antena 3 pudieron hablar con la hermana de Vicente, quien explica a la periodista Vanesa Pámpano que cuando arrancó la búsqueda, lo que encontraron "no son cosas normales". Además, resalta que Vicente era muy ordenado y que "su habitación estaba sin hacer, el móvil estaba en cima de la mesa, y las dos puertas de la parte de atrás estaban abiertas".