Incidentes entre antifasticistas y la Policía en un concierto de Democracia Nacional

Dos personas detenidas y tres más con heridas leves es el balance de los incidentes protagonizados por un grupo antisistema que esta madrugada se concentraron frente a las puertas de un local de Barcelona donde se celebraba un concierto organizado por la formación ultraderechista Democracia Nacional.



Los detenidos son dos integrantes del colectivo antifascista que ha provocado daños en la puerta del local que ha quedado destrozada, mientras que los heridos son tres personas que se encontraban en el interior de la sala y que sufrieron cortes con los vídrios de la puerta y el impacto de las piedras y otros objetos lanzados por los alborotadores, informaron los Mossos d'Esquadra.



La policía autonómica cortó el tráfico en las calles adyacentes para poder realizar la operación de control y evitar un enfrentamiento entre los neonazis y los antifascistas que se habían concentrado en el exterior del local.



Hasta el lugar se desplazaron una veintena de furgonetas de los Mossos que evitaron a los peatones -que no fueran vecinos- que se acercaran a los aledaños del bar musical ubicado en la calle Pujades.



El concierto de diversos grupos neonazis, organizado por las juventudes de Democracia Nacional con motivo de la fiesta nacional española, se estaba celebrando en el local "The other place" en el barrio del Poblenou de Barcelona después de que el ayuntamiento de Sabadell hubiera impedido que tuviera lugar en esta localidad barcelonesa.



A uno de los detenidos se le imputa un delito de atentado del orden público, y al otro uno de lesiones y daños. La Fiscalía de Cataluña había ordenado a los Mossos d'Esquadra que averiguasen dónde se iba a celebrar el concierto y lo vigilaran por si se cometían delitos de incitación al odio o la violencia racial.



En octubre del año pasado, la sala Kon-Fusión de Sabadell acogió un recital de los grupos neonazis "Batallón de Castigo" y "Más que Palabras", que fue íntegramente grabado por los Mossos d'Esquadra por orden del fiscal especializado en Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar.



A raíz de esa grabación, el fiscal puso en marcha una investigación, que sigue abierta, en la que analizó la letra de los temas que interpretaron esas bandas, que se enmarcan en el estilo de música RAC (Rock Anti-comunista).