Impactantes imágenes de un dron de la UME que muestra cómo el tren se encontró con el fuego de Bejís

Un dron de la Unidad Militar de Emergencias (UME) grabó la zona en la que el tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza se encontró con el fuego declarado en Bejís, Castellón. Lo hizo con una cámara térmica que muestra cómo las llamas se aproximaron a las vías.

Las llamas se reavivan en todos los puntos

En las últimas horas las rachas de viento han reactivado el fuego de Bejís. A los trabajos de extinción se ha incorporado este viernes más de una treintena de medios aéreos porque la combustión avanza imparable hacia el flanco sur y ya ha alcanzado un perímetro de 120 kilómetros.

Desde Emergencias de la Generalitat valenciana han confirmado "hay llamas en todos los sectores del perímetro". Según el balance oficial el fuego ya ha arrasado más de 13.000 hectáreas, lo que ha obligado a evacuar varias localidades en Castellón: Bejís, Torás, Teresa y Sacañet.

Nuevo fuego en Sierra Calderona

El viento se ha convertido en el principal enemigo de los incendios y en las últimas horas ha propiciado una nueva combustión en el enclave medioambiental de Sierra Calderona. Tal y como ha especificado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana, este fuego tiene "múltiples focos". Además, la orografía del terreno hace que la zona sea de difícil acceso para medios terrestres, lo que complica aún más la lucha contra las llamas.

Las autoridades han decidido confinar de forma preventiva la localidad de Olocau y se ha pedido a la población que se mantenga alerta. Precisamente, a primera hora de este viernes los alcaldes de Gátova, Marines y Olocau se han reunido para observar la evolución.

También el presidente valenciano ha dejado claro que la situación en las zonas afectadas "es terrible", aunque ha matizado que desde la institución trabajarán para la "recuperación económica, social y natural de estas comarcas". Al respecto, Ximo Puig ha remarcado que no se puede perder "ninguna vida humana y por eso hay que tener la máxima seguridad". "Las personas que ahora están fuera de su casa, están porque no queremos que haya ningún incidente no deseado", ha añadido.