Pánico en medio de las llamas: el vídeo de los pasajeros del tren de Bejís desde dentro del vagón

Los pasajeros del tren de Bejís en el trayecto Valencia-Zaragoza, vieron muy de cerca las llamas del incendio que les rodeaba y entraron en pánico. Este es el primer vídeo desde dentro del vagón, en el que se puede apreciar la cercanía del fuego.

El pánico se apoderó del vagón

Muchos de los pasajeros, presos del pánico, salieron corriendo del tren tras romper las ventanillas de los vagones ante la situación de incertidumbre.. Unos vecinos de localidades cercanas que les socorrieron, aseguran que los pasajeros mostraban signos de ansiedad y muchos estaban heridos.

Los testigos explican que las llamas "nos rodeaban completamente" y que "empezamos a grabar, a gritar y a pedir a la maquinista que diese marcha atrás". La maquinista paró el tren y los testigos explican que "a los 30 segundos de volver hacia atrás el tren se bloqueó y se paró".

Los presentes también declararon que la maquinista se encontraba sobrepasada por la situación. "Ella decía que no sabía qué hacer porque no le estaban dando directrices para así poder continuar, si dar marcha atrás o qué hacer".

Además aseguran que la maquinista "abrió la puerta de la derecha, estaba el fuego demasiado cerca y cerró". Los pasajeros no sabían que más hacer e insistieron a la mujer: "le dijimos tienes que abrir porque no podemos hacer nada, nos vamos a quedar ahí y no podíamos ni siquiera despedirnos de nuestros familiares", después de esto, afirman que "nos abrió la puerta y nos dijo salid corriendo por ahí, nos dijo "seguid las vías"".

La otra versión de Renfe

Sin embargo, Renfe tiene otra versión de los hechos. A pesar de los testimonios de algunos pasajeros del tren, la compañía asegura que la trabajadora, detuvo el tren tras encontrarse con las llamas a tan solo unos pocos metros de las vías. Según Renfe, paró el tren con intención de regresar a Cudiel y corrió hacia la cabina trasera pidiendo a los usuarios del tren de Media Distancia que mantuviesen la calma y no bajaran del tren.