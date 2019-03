Imágenes de un dron muestran los vehículos calcinados por el incendio del Ferry Sorrento

Los técnicos no van a poder subir a bordo del barco porque todavía quedan restos tóxicos. Hasta entonces no comenzarán los trabajos de descarga de las plataformas y vehículos que transporta y el apuntalamiento del pontón, unos trabajos para los que se prevé un tiempo no superior a las dos semanas.

Además, se realizarán las pertinentes inspecciones del buque, que llegó desde aguas de Baleares remolcado a una velocidad de entre 3 y 3,5 nudos, y escoltado por un buque de Salvamento Marítimo y una patrullera de la Guardia Civil.

El barco siniestrado tiene 186 metros de eslora y transportaba 156 ocupantes, que fueron evacuados tras el incendio, así como 98 camiones vacíos y 25 con carga. Además, en su interior hay unas 750 toneladas de combustibles y líquidos contaminantes.



El remolque hasta Sagunto se realizó después de que el plan presentado el armador, la naviera Grimaldi, propietaria del transbordador, fuera aprobado por las autoridades marítimas.



En este sentido, el delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha asegurado que el traslado se ha realizado bajo "requisitos muy exigentes" para evitar riesgos medioambientales.