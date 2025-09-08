Detenido un guardia civil en Oliva (Valencia) por la agresión a una mujer esposada

Un agente de la Guardia Civil destinado en el puesto de Oliva (Valencia) ha sido detenido este sábado después de que circulara en redes sociales un vídeo en el que se le ve agrediendo en la vía pública a una mujer que esta detenida y engrilletada con las manos a la espalda.

Según ha informado la Comandancia Provincial, los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, aunque no ha sido hasta este fin de semana cuando las imágenes han salido a la luz. Tras su difusión, el agente fue arrestado acusado de un delito de torturas y contra la dignidad moral. Desde el cuerpo han confirmado que se están adoptando todas las medidas disciplinarias y legales correspondientes.

En este momento, el guardia civil se encuentra en su domicilio a la espera de la decisión judicial. Además, se le ha retirado el arma reglamentaria y se ha abierto un expediente interno para esclarecer lo sucedido. El vídeo, grabado desde una vivienda situada frente a un local de ocio, muestra la escena en la que varios agentes de la Policía Local de Oliva y dos guardias civiles participan en la detención.

Mientras uno de los efectivos registra las pertenencias de la arrestada, su compañero la sujeta con brusquedad contra la pared y, acto seguido, la derriba. Posteriormente, se coloca sobre ella y la arrastra, pese a que la mujer no opone resistencia aparente en ningún momento.

La grabación, que en redes se ha compartido con el título de "abuso policial en Oliva", permite escuchar cómo el agente presiona la cara de la detenida mientras le dice: "¡Cuando te digo que hagas las cosas, las haces!". La mujer, visiblemente aturdida, solo acierta a responder: "Para".

Actuación policial en Lavapiés

Este caso recuerda a la actuación policial que se vivió en Lavapiés recientemente. Según informó la Policía, todo comenzó cuando una vecina alertó de una pelea entre cuatro personas en el barrio madrileño. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que se encontró con dos de los implicados colaborando con los agentes, mientras que los otros dos, -los que aparecen en el vídeo difundido en redes sociales-, se enfrentaron directamente a los policías.

Las imágenes muestran a un agente golpeando a uno de los jóvenes reducidos al suelo. Sobre este momento, Ibon Domínguez, portavoz del sindicato Jupol, aclara que "cuando se ve que golpea a esa persona que estaba en el suelo es porque esa persona estaba mordiendo a esa persona que estaba en el suelo y de hecho ese compañero resultó herido".

Un joven inmigrante explicó que "aquí en Lavapiés no es la primera vez, a mí me ha pasado". Otro vecino añadía que "es una persecución continua, todos los días", mientras que una mujer recordaba: "no es el primer abuso policial que vivimos".

