Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ABUSO POLICIAL

Detenido un guardia civil en Oliva (Valencia) por la agresión a una mujer esposada

El vídeo fue grabado desde una vivienda cercana al lugar de los hechos. El agente se encuentra a la espera de la decisión judicial.

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. Europa Press

Publicidad

Elena Basanta
Publicado:

Un agente de la Guardia Civil destinado en el puesto de Oliva (Valencia) ha sido detenido este sábado después de que circulara en redes sociales un vídeo en el que se le ve agrediendo en la vía pública a una mujer que esta detenida y engrilletada con las manos a la espalda.

Según ha informado la Comandancia Provincial, los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio, aunque no ha sido hasta este fin de semana cuando las imágenes han salido a la luz. Tras su difusión, el agente fue arrestado acusado de un delito de torturas y contra la dignidad moral. Desde el cuerpo han confirmado que se están adoptando todas las medidas disciplinarias y legales correspondientes.

En este momento, el guardia civil se encuentra en su domicilio a la espera de la decisión judicial. Además, se le ha retirado el arma reglamentaria y se ha abierto un expediente interno para esclarecer lo sucedido. El vídeo, grabado desde una vivienda situada frente a un local de ocio, muestra la escena en la que varios agentes de la Policía Local de Oliva y dos guardias civiles participan en la detención.

Mientras uno de los efectivos registra las pertenencias de la arrestada, su compañero la sujeta con brusquedad contra la pared y, acto seguido, la derriba. Posteriormente, se coloca sobre ella y la arrastra, pese a que la mujer no opone resistencia aparente en ningún momento.

La grabación, que en redes se ha compartido con el título de "abuso policial en Oliva", permite escuchar cómo el agente presiona la cara de la detenida mientras le dice: "¡Cuando te digo que hagas las cosas, las haces!". La mujer, visiblemente aturdida, solo acierta a responder: "Para".

Actuación policial en Lavapiés

Este caso recuerda a la actuación policial que se vivió en Lavapiés recientemente. Según informó la Policía, todo comenzó cuando una vecina alertó de una pelea entre cuatro personas en el barrio madrileño. Hasta el lugar se desplazó una patrulla, que se encontró con dos de los implicados colaborando con los agentes, mientras que los otros dos, -los que aparecen en el vídeo difundido en redes sociales-, se enfrentaron directamente a los policías.

Las imágenes muestran a un agente golpeando a uno de los jóvenes reducidos al suelo. Sobre este momento, Ibon Domínguez, portavoz del sindicato Jupol, aclara que "cuando se ve que golpea a esa persona que estaba en el suelo es porque esa persona estaba mordiendo a esa persona que estaba en el suelo y de hecho ese compañero resultó herido".

Un joven inmigrante explicó que "aquí en Lavapiés no es la primera vez, a mí me ha pasado". Otro vecino añadía que "es una persecución continua, todos los días", mientras que una mujer recordaba: "no es el primer abuso policial que vivimos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La viral denuncia de dos niños que critican la contaminación por toallitas en una playa de Tenerife: "Da vergüenza"

Los jóvenes subieron un vídeo en el que retiraban más de 300 toallitas

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de las sirenas de un coche del Cuerpo Nacional de Policía

El hombre que mató a su inquilina a puñaladas y convivió con su cadáver casi un mes se declara culpable: "Me hizo la vida imposible"

Coche de la Guardia Civil.

Detenido un guardia civil en Oliva (Valencia) por la agresión a una mujer esposada

Profesora con los alumnos

La inteligencia artificial en las aulas: entre el avance y el riesgo de generar 'pereza mental'

El colegio dejó de funcionar hace 17 años por falta de alumnos
Vuelta al cole

Cinco niños resucitan el colegio de Cubillos tras 17 años cerrado: "Es un pequeño milagro"

Cae una banda que estafaba por el método del 'falso mecánico' en Parla
Banda criminal desarticulada

Fin al 'falso mecánico' en Parla: la Policía Nacional desarticula al grupo criminal especializado en esta estafa

Los jóvenes subieron un vídeo en el que retiraban más de 300 toallitas
Contaminación

La viral denuncia de dos niños que critican la contaminación por toallitas en una playa de Tenerife: "Da vergüenza"

Los jóvenes subieron un vídeo en el que retiraban más de 300 toallitas en una zona costera de la isla.

El ayuntamiento ha decretado una jornada de luto en el día de la patrona
Ubrique

Muere un vecino de Ubrique corneado por un toro durante el festejo del Gayumbo

El ayuntamiento ha decretado una jornada de luto en el día de la patrona y los organizadores defienden las medidas de seguridad adoptadas. El fallecido tenía 57 años y era socio de la Peña Toro del Gayumbo, organizadora de esta cita taurina.

Localizan el cadáver de un pescador en el Charco Manso (El Hierro)

Hallan muerto a un pescador en la costa de Valverde, en El Hierro

Rescate Pitbull

VÍDEO: El complicado rescate de un perro que llevaba dos días atrapado en una acequia

Efectivos de bomberos en el incendio de Málaga

Vecinos atrapados en un edificio de Málaga escapan por la fachada durante un incendio

Publicidad