España duplica la media europea en población con bajo nivel educativo y mantiene una de las tasas más altas de 'ninis'

El informe 'Panorama de la educación 2025' señala que el 34,7% de los adultos en España solo completó la primera etapa de Secundaria.

J&oacute;venes estudiando

Jóvenes estudiandoEuropa Press

Ángel Granero
Publicado:

España continúa rezagada en materia educativa respecto a la media internacional. El informe 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2025', publicado este martes, revela que el 34,7% de la población adulta tiene un bajo nivel educativo, una cifra que duplica la media de la Unión Europea (15,5%) y supera en 16 puntos porcentuales la de los países de la OCDE.

Pese a este panorama desfavorable, el estudio también refleja avances. En los últimos 14 años, España ha reducido en 12,4 puntos porcentuales la proporción de adultos con solo la primera etapa de Secundaria como máximo nivel de estudios, pasando del 47,1% en 2010 al 34,7% en 2024. Esta reducción es más significativa que la registrada en la media de la OCDE (-8,5) y de la UE (-7,8).

Avances en educación superior y primera infancia

En contraste, España muestra resultados positivos en educación terciaria. El 42,3% de los adultos cuentan con estudios superiores, una cifra ligeramente superior a la media de la OCDE (41,9%) y claramente por encima de la UE (38,6%). Entre 2019 y 2024, el incremento fue de 3,7 puntos, lo que confirma una tendencia de convergencia hacia los países más avanzados en formación universitaria y profesional.

La educación infantil temprana es otro punto fuerte. En 2023, el 32,9% de los menores de 2 años estaban matriculados en programas formales, frente al 22% en la OCDE y al 19,6% en la UE25. Entre los niños de 2 años, la tasa alcanzó el 71,2%, muy superior a las medias internacionales. Además, entre 2013 y 2023, la escolarización de menores de 3 años creció 14 puntos en España, frente a los 9 de la OCDE y la UE25.

En el segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años), la cobertura es casi universal. España alcanza un 98% de escolarización, uno de los niveles más altos de Europa, junto a Francia y Noruega, y muy por encima de países como Irlanda, donde la tasa apenas llega al 55%.

Desafíos en Secundaria y Formación Profesional

El informe advierte, no obstante, de los retos pendientes. Aunque la repetición de curso en Secundaria se redujo del 10,1% en 2015 al 7% en 2023, España sigue muy por encima de la OCDE (4,5%) y de la UE (4,7%).

La Formación Profesional también presenta carencias: solo el 15% de los jóvenes de 15 a 19 años cursan FP, muy por debajo del 23% en la OCDE y del 29% en la UE. En contraste, la proporción de jóvenes en estudios terciarios (20%) casi duplica la de la OCDE y la UE (11%).

Ninis, desempleo juvenil y financiación educativa

La proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) en España sigue siendo elevada, con un 17,6%, frente al 14,1% de la OCDE y al 12,9% de la UE25. Aunque el dato mejoró en 2,1 puntos desde 2019, continúa situando a España entre los países más rezagados. El desempleo juvenil también es preocupante: el 7,3% de los jóvenes de 18 a 24 años están desempleados de corta duración, frente al 4,3% en la OCDE.

En términos de financiación, España gasta menos por estudiante (11.377 euros) que la media de la OCDE (12.779) y la UE25 (12.142). Sin embargo, en proporción al PIB per cápita, el esfuerzo relativo es mayor: un 26,5% frente al 25,3% de la OCDE.

