Noticias de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

El accidente ferroviario en Urda ha dejado varios muertos, heridos y decenas de desaparecidos. Además, salen a la luz las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha.

Los audios previos a la tragedia

Las conversaciones previas al accidente ya han salido a la luz. Tal y como puede escucharse, a las 8:38 horas la maquinista del Iryo había iniciado las conversaciones con Adif para reanudar la marcha. "Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal". El maquinista pregunta entonces:"¿Con marcha normal?" A lo que desde el centro de control contestan: "Sí".

Sin embargo, diez minutos después, a las 8:48 horas esta maquinista, que continúa parada, llama otra vez a Atocha y advierte: "Buenos días. No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada". Desde Madrid le contestan: "Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿Vale? Y si tiene problema nos llama". Sin embargo, nadie avisa al AVE, que ya lleva 17 minutos en marcha, de que el Iryo no ha podido arrancar y a las 8:53 se produce la fatídica colisión.