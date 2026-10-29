Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 28 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, jueves 29 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

El accidente ferroviario en Urda ha dejado varios muertos, heridos y decenas de desaparecidos. Además, salen a la luz las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha.

Los audios previos a la tragedia

Las conversaciones previas al accidente ya han salido a la luz. Tal y como puede escucharse, a las 8:38 horas la maquinista del Iryo había iniciado las conversaciones con Adif para reanudar la marcha. "Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con marcha normal". El maquinista pregunta entonces:"¿Con marcha normal?" A lo que desde el centro de control contestan: "Sí".

Sin embargo, diez minutos después, a las 8:48 horas esta maquinista, que continúa parada, llama otra vez a Atocha y advierte: "Buenos días. No me está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB y por eso estoy todavía detenida ante la señal de entrada". Desde Madrid le contestan: "Conforme, pues nada, cuando pueda, ¿Vale? Y si tiene problema nos llama". Sin embargo, nadie avisa al AVE, que ya lleva 17 minutos en marcha, de que el Iryo no ha podido arrancar y a las 8:53 se produce la fatídica colisión.

La conversación de la maquinista del Iryo con el centro de control 5 minutos antes del choque: "Estoy todavía detenida"

Conversación con la maquinista del Iryo

Publicidad

Sociedad

Accidente de trenes en Urda, Toledo

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Se eleva a 69 el número de muertos en la tragedia

Imagen de un polígono de Catarroja (Valencia) tras el paso de la DANA

Dos años de la DANA de Valencia: "No olvidamos, las secuelas psicológicas están ahí y todavía hay dos personas desaparecidas"

Imagen de Fátima Báñez

Muere la exministra Fátima Báñez en el accidente de trenes de Toledo

El CEO de Iryo, Fabrizio Favara, en su comparecencia en el Senado
Accidente trenes Toledo

El aviso del CEO de Iryo sobre el sistema LZB 23 días antes del accidente en Urda

Hospital Joan XXIII de Tarragona
Cataluña

Matan de un disparo a un paciente ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona

Un tren de Ouigo
OUIGO

Nueva incidencia ferroviaria: Un tren Ouigo sufre un enganchón de catenaria a la altura de Aranjuez

La compañía informa que el tren Murcia-Valladolid se encuentra detenido y aclara que no hay daños personales.

Homenaje a las víctimas de Angrois sobre las vías
Accidente trenes Toledo

Las víctimas de Angrois y Adamuz, tras el accidente de Toledo: “Sin verdad ni investigaciones independientes, las tragedias se repiten”

Las plataformas de afectados emiten un comunicado conjunto en el que trasladan su apoyo a las víctimas y exigen responsabilidades políticas y técnicas.

El Instituto de Medicina Legal de Toledo

Familiares de las víctimas del accidente de tren en Toledo reciben SMS falsos sobre la identificación de cuerpos

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

Imagen del accidente de Urda

La comisión de accidentes ferroviarios pidió en 2024 tomar medidas ante posibles fallos humanos

Publicidad