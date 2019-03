El artista alemán HA Schult construyó este peculiar hotel con 12 toneladas de basura recogida en playas europeas.

El hotel, construido con residuos, alberga en su interior cinco habitaciones. La ex-top model y embajadora de Oxfam Helena Christensen fue la madrina en su inauguración y la primera invitada en dormir en él.

Pasar una noche en el Hotel Coronita Save the Beach, no es apto para todos los públicos. Probablemente no se lo recomendará a ningún amigo, pero será una experiencia única.