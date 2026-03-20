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Hospitalizado muy grave en la UCI un joven de 17 años por tétanos en Cataluña: su familia rechazó las vacunas

Recibió atención médica tras una caída, pero días después ha tenido que regresar al hospital "donde sigue ingresado en estado muy grave".

Vacunaci&oacute;n de un ni&ntilde;o

Vacunación de un niñoEFE

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Un joven de 17 años, del interior de Cataluña, se encuentra ingresado en estado muy grave en la UCI de un hospital catalán tras contraer tétanos a raíz de las heridas de una caída, según han confirmado fuentes sanitarias a 'El País'. La familia del menor había rechazado la vacunación y el adolescente no estaba inmunizado contra la enfermedad.

Hace semanas el adolescente sufrió una caída que le provocó una fractura y varias heridas, según fuentes conocedoras de lo sucedido. Tras esto, fue trasladado al hospital donde recibió atención médica y, posteriormente, regresó a casa para continuar la recuperación.

Sin embargo, la situación empeoró cuando días después empezó a presentar síntomas neurológicos graves característicos del tétanos, como espasmos o rigidez muscular. Las mismas fuentes explican que nuevamente fue trasladado "al mismo hospital, donde ante la entidad de los síntomas tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos (UCI), donde sigue ingresado en estado muy grave".

Gracias a la vacunación, el tétanos es una enfermedad poco frecuente en España. La portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y microbiológica en el Hospital de A Coruña, María del Mar Tomás, señala que "es una enfermedad infecciosa muy grave causada por la bacteria 'Clostridium tetani' que es bastante común y puede encontrarse en el suelo, estiércol, objetos oxidados..."

Cuenta que esta "entra en el organismo a través de heridas y produce una toxina muy potente que es la que afecta al sistema nervioso". Además, aclara que "no es una enfermedad contagiosa entre personas", subrayando que "la vacuna existente contra ella es muy efectiva, lo que explica que los casos sean hoy en España algo absolutamente excepcional".

El tratamiento

Según la portavoz, el tratamiento "se basa en tres frentes": "El primero busca frenar la acción de la toxina sobre el sistema nervioso con una inmunoglobulina. El segundo, tratar la bacteria con antibióticos como metronidazol. Y, en tercer lugar, la intensidad de los espasmos y la rigidez característicos requieren el uso de benzodiazepinas". Recuerda que las medidas de soporte vital en la UCI "son muy importantes".

Desde hace décadas, la vacuna contra el tétanos forma parte del calendario de vacunación infantil. Se administra a los bebés de 2, 4 y 11 meses, con refuerzos en la infancia y adolescencia, además de una dosis de recuerdo a los 65 años.

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