Hospitalizada la madre que mató a sus hijos de 9 y 11 años en la bañera

La mujer presuntamente autora de la muerte de sus hijos en su domicilio del barrio del Carmel, en Barcelona, ha sido ingresada en un centro hospitalario, según informan fuentes de la investigación.

Los primeros datos apuntan a que la madre de los menores los intoxicó con medicamentos y después los ahogó en la bañera, aunque todavía se está pendiente del informe definitivo y los resultados toxicológicos.

La misma noche del domingo ya fue trasladada a un centro médico para su exploración ante los síntomas de confusión y de posible ingesta de algún medicamento, y el padre fue atendido por los servicios de emergencia social en el mismo lugar de los hechos.

Los policías encontraron a los niños de 9 y 11 años junto a la bañera -que se encontraba llena-, con el pelo mojado y despeinado, y espuma en la nariz y la boca.

Los investigadores creen que la mujer no habría podido haberlos ahogado sola. La mujer, de 35 años, que no presentaba lesiones externas y que no ha declarado todavía, presuntamente mató a sus dos hijos -niña de 11 y niño de 9- la tarde del domingo, y avisó a su marido y padre de los niños de que lo había hecho.