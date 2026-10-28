Barcelona
Un hombre se entrega en Madrid tras confesar que ha matado a su expareja en Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia en una vivienda de Nou Barris. El presunto autor se ha presentado en una comisaría de la Policía Municipal de Madrid y ha reconocido los hechos.
Publicidad
Un hombre ha sido detenido este miércoles en Madrid después de entregarse a la Policía Municipal y confesar que había matado a su expareja en Barcelona. La víctima ha sido localizada sin vida en una vivienda del distrito barcelonés de Nou Barris, donde los Mossos d'Esquadra han encontrado su cadáver con signos de violencia.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el presunto autor se ha presentado voluntariamente en una comisaría madrileña y ha reconocido su implicación en la muerte de la mujer.
Encuentran a la mujer muerta en una vivienda de Nou Barris
Los hechos se han conocido durante la mañana de este miércoles, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de que una mujer no respondía en el interior de su domicilio. Hasta el inmueble se han desplazado agentes de los Mossos d'Esquadra y efectivos de los Bombers, que han accedido a la vivienda y han localizado el cuerpo sin vida.
Horas después, alrededor del mediodía, la Policía Municipal de Madrid ha comunicado que un hombre se había entregado como presunto responsable de la muerte de su expareja.
La investigación pasa al juzgado de Violencia sobre la Mujer
La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo para determinar cómo se produjeron los hechos. Por su parte, el juzgado de guardia de Barcelona, correspondiente a la plaza número 30 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, ha realizado el levantamiento del cadáver.
El TSJC ha señalado que no constan antecedentes judiciales entre la víctima y el presunto autor. La causa pasará ahora a la plaza número 4 de la sección de Violencia sobre la Mujer, que asumirá la investigación judicial.
Cinco mujeres asesinadas por violencia machista en Catalunya este año
Según los datos del Departament d'Igualtat i Feminisme, con este caso ascienden a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en Catalunya desde principios de año. Desde 2012, cuando comenzaron a recopilarse los registros oficiales, se han contabilizado 162 feminicidios en Catalunya, con 152 mujeres y 10 niños y adolescentes asesinados.
Más Noticias
- Ana Benítez busca a su hermano tras el accidente de trenes en Toledo: "Aparece historia clínica, pero en blanco"
- Un maquinista jubilado señala los posibles errores en el accidente ferroviario de Toledo y le manda un mensaje a Óscar Puente
- Salen a la luz los audios entre el centro de control de Atocha y los maquinistas de Iryo y AVE: "Reanuda con marcha normal"
Las víctimas de violencia machista pueden solicitar ayuda a través del 900 900 120, un teléfono gratuito y confidencial disponible permanentemente. También pueden llamar al 112 o contactar con los Mossos d'Esquadra por WhatsApp en el 601 00 11 22.
Publicidad