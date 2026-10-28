Un hombre se entrega en Madrid tras confesar que ha matado a su expareja en Barcelona

Un hombre ha sido detenido este miércoles en Madrid después de entregarse a la Policía Municipal y confesar que había matado a su expareja en Barcelona. La víctima ha sido localizada sin vida en una vivienda del distrito barcelonés de Nou Barris, donde los Mossos d'Esquadra han encontrado su cadáver con signos de violencia.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el presunto autor se ha presentado voluntariamente en una comisaría madrileña y ha reconocido su implicación en la muerte de la mujer.

Encuentran a la mujer muerta en una vivienda de Nou Barris

Los hechos se han conocido durante la mañana de este miércoles, cuando los servicios de emergencia han recibido un aviso alertando de que una mujer no respondía en el interior de su domicilio. Hasta el inmueble se han desplazado agentes de los Mossos d'Esquadra y efectivos de los Bombers, que han accedido a la vivienda y han localizado el cuerpo sin vida.

Horas después, alrededor del mediodía, la Policía Municipal de Madrid ha comunicado que un hombre se había entregado como presunto responsable de la muerte de su expareja.

La investigación pasa al juzgado de Violencia sobre la Mujer

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo para determinar cómo se produjeron los hechos. Por su parte, el juzgado de guardia de Barcelona, correspondiente a la plaza número 30 de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, ha realizado el levantamiento del cadáver.

El TSJC ha señalado que no constan antecedentes judiciales entre la víctima y el presunto autor. La causa pasará ahora a la plaza número 4 de la sección de Violencia sobre la Mujer, que asumirá la investigación judicial.

Cinco mujeres asesinadas por violencia machista en Catalunya este año

Según los datos del Departament d'Igualtat i Feminisme, con este caso ascienden a cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en Catalunya desde principios de año. Desde 2012, cuando comenzaron a recopilarse los registros oficiales, se han contabilizado 162 feminicidios en Catalunya, con 152 mujeres y 10 niños y adolescentes asesinados.

Las víctimas de violencia machista pueden solicitar ayuda a través del 900 900 120, un teléfono gratuito y confidencial disponible permanentemente. También pueden llamar al 112 o contactar con los Mossos d'Esquadra por WhatsApp en el 601 00 11 22.